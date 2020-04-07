Минюст США обвинил Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА за право принять ЧМ
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Результаты расследования приводит The New York Times. Сообщается, что представители России и Катара подкупили ряд чиновников ФИФА. В качестве лиц, получавших взятки, называются имена бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера из Тринидад и Тобаго, гвательмаца Рафаэля Сальгуэро, экс-президента бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейры, а также президента КОНМЕБОЛ Николаса Леоса, который ушёл из жизни в прошлом году.
Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение следующего мирового первенства планируется в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что ФИФА продлит текущий сезон на неопределённый срок.