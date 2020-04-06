СМИ: ФИФА продлит текущий сезон на неопределённый срок

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Международная федерация футбола (ФИФА) в ближайшее время примет решение о продлении текущего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, на неопределённый срок.
СМИ: ФИФА продлит текущий сезон на неопределённый срок
  • Reuters

Как сообщает The Athletic, ФИФА намерена позволить национальным федерациям самим принимать решение о возобновлении и завершении внутренних турниров, а также планирует перенести сроки летнего трансферного окна и разрешить клубам продлевать контракты игроков, истекающие 30 июня.

Футбольные соревнования, как и большинство состязаний во всём мире, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Ранее Александр Зотов рассказал, когда профсоюз получит рекомендации FIFPro по договорам футболистов.

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