СМИ: ФИФА продлит текущий сезон на неопределённый срок

Международная федерация футбола (ФИФА) в ближайшее время примет решение о продлении текущего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, на неопределённый срок.

Как сообщает The Athletic, ФИФА намерена позволить национальным федерациям самим принимать решение о возобновлении и завершении внутренних турниров, а также планирует перенести сроки летнего трансферного окна и разрешить клубам продлевать контракты игроков, истекающие 30 июня.

Футбольные соревнования, как и большинство состязаний во всём мире, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Ранее Александр Зотов рассказал, когда профсоюз получит рекомендации FIFPro по договорам футболистов.