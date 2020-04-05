Зотов рассказал, когда профсоюз получит рекомендации FIFPro по договорам футболистов

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, когда Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) разошлёт рекомендации по продлению трудовых договоров игроков из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Мы ждём рекомендации по трудовым договорам, надо понять, как быть, если сезон будет возобновляться, как продлевать эти договоры. Окончательного решения нет, FIFPro должна завтра-послезавтра разослать рекомендации. Мы с ними на постоянной связи», — приводит слова Зотова ТАСС.

Он отметил, что ОПСФ уже получил предварительные рекомендации, которые заключаются в том, что клубам нельзя что-либо делать в одностороннем порядке.

«Всё должно происходить на взаимной договорной основе», — добавил Зотов.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что профсоюз ожидает рекомендаций ФИФА и FIFPro по урезанию зарплат.