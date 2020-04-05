Зотов рассказал, когда профсоюз получит рекомендации FIFPro по договорам футболистов
- РИА Новости
«Мы ждём рекомендации по трудовым договорам, надо понять, как быть, если сезон будет возобновляться, как продлевать эти договоры. Окончательного решения нет, FIFPro должна завтра-послезавтра разослать рекомендации. Мы с ними на постоянной связи», — приводит слова Зотова ТАСС.
Он отметил, что ОПСФ уже получил предварительные рекомендации, которые заключаются в том, что клубам нельзя что-либо делать в одностороннем порядке.
«Всё должно происходить на взаимной договорной основе», — добавил Зотов.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что профсоюз ожидает рекомендаций ФИФА и FIFPro по урезанию зарплат.