Зотов рассказал, когда профсоюз получит рекомендации FIFPro по договорам футболистов

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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, когда Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) разошлёт рекомендации по продлению трудовых договоров игроков из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Зотов рассказал, когда профсоюз получит рекомендации FIFPro по договорам футболистов
  • РИА Новости

«Мы ждём рекомендации по трудовым договорам, надо понять, как быть, если сезон будет возобновляться, как продлевать эти договоры. Окончательного решения нет, FIFPro должна завтра-послезавтра разослать рекомендации. Мы с ними на постоянной связи», — приводит слова Зотова ТАСС.

Он отметил, что ОПСФ уже получил предварительные рекомендации, которые заключаются в том, что клубам нельзя что-либо делать в одностороннем порядке.

«Всё должно происходить на взаимной договорной основе», — добавил Зотов.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что профсоюз ожидает рекомендаций ФИФА и FIFPro по урезанию зарплат.

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