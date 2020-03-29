Профсоюз ожидает рекомендаций ФИФА и FIFPro по урезанию зарплат

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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал ситуацию с возможным урезанием зарплат игроков в связи с пандемией коронавируса.
Профсоюз ожидает рекомендаций ФИФА и FIFPro по урезанию зарплат
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Такой вариант возможен везде, сейчас идёт общение между Международной федерацией футбола (ФИФА) и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), и могут быть выработаны какие-то единые рекомендации. Понятно, что они будут достаточно общие, но, тем не менее, мы их тоже ожидаем. Это вопрос переговоров. Я сомневаюсь, что эта директива будет спущена сверху от ФИФА, но как рекомендация — это да», — приводит слова Зотова ТАСС.

Он отметил, что вопросом обсуждения также является ситуация с контрактами, которые истекают летом.

«По правилам ФИФА, контракт должен заключаться как минимум на сезон. Соответственно, если такая ситуация возникнет, то может быть какое-то исключение, дающее возможность продлевать договоры до окончания возобновлённого чемпионата», — пояснил глава ОПСФ.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что FIFPro обеспокоена снижением зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.

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