FIFPro обеспокоена снижением зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса
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«Мы получаем множество обращений с просьбой о помощи от профессиональных футболистов. Несмотря на то что нас воодушевляет сотрудничество заинтересованных сторон на международном уровне, мы крайне обеспокоены тем, что значительное число клубов в нескольких странах расторгли контракты с игроками или в одностороннем порядке снизили им зарплаты», — говорится в заявлении.
FIFPro призвала клубы, испытывающие краткосрочные финансовые трудности, встретиться с национальными профсоюзами игроков, чтобы прийти к справедливым договорённостям, которые в равной степени будут учитывать интересы как работодателей, так и игроков.
Из-за пандемии коронавируса отменены большинство национальных чемпионатов, а международные клубные турниры приостановлены на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, что ФИФА попросит игроков пойти на временное сокращение зарплаты на 50%.