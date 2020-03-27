FIFPro обеспокоена снижением зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выступила с заявлением относительно ситуации со снижением клубами зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
FIFPro обеспокоена снижением зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса
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«Мы получаем множество обращений с просьбой о помощи от профессиональных футболистов. Несмотря на то что нас воодушевляет сотрудничество заинтересованных сторон на международном уровне, мы крайне обеспокоены тем, что значительное число клубов в нескольких странах расторгли контракты с игроками или в одностороннем порядке снизили им зарплаты», — говорится в заявлении.

FIFPro призвала клубы, испытывающие краткосрочные финансовые трудности, встретиться с национальными профсоюзами игроков, чтобы прийти к справедливым договорённостям, которые в равной степени будут учитывать интересы как работодателей, так и игроков.

Из-за пандемии коронавируса отменены большинство национальных чемпионатов, а международные клубные турниры приостановлены на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что ФИФА попросит игроков пойти на временное сокращение зарплаты на 50%.

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