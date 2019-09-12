Экс-президент КОНМЕБОЛ получил пожизненное отстранение от футбольной деятельности
- Reuters
Как сообщает официальный сайт ФИФА, судебная палата независимого комитета организации по этике пожизненно отстранила от любой футбольной деятельности парагвайца Хуана Анхеля Напоута. Также бывший чиновник оштрафован на 1 млн швейцарских франков.
Причиной отстранения является нарушение кодекса этики ФИФА. Напоут был арестован в Цюрихе в мае 2015 года по обвинению в коррупции. В августе 2018 года чиновник был приговорён к девяти годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу.