Экс-президент КОНМЕБОЛ получил пожизненное отстранение от футбольной деятельности

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Бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и экс-вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Хуан Анхель Напоут пожизненно отстранён от футбольной деятельности в связи с коррупцией.
Экс-президент КОНМЕБОЛ получил пожизненное отстранение от футбольной деятельности
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт ФИФА, судебная палата независимого комитета организации по этике пожизненно отстранила от любой футбольной деятельности парагвайца Хуана Анхеля Напоута. Также бывший чиновник оштрафован на 1 млн швейцарских франков.

Причиной отстранения является нарушение кодекса этики ФИФА. Напоут был арестован в Цюрихе в мае 2015 года по обвинению в коррупции. В августе 2018 года чиновник был приговорён к девяти годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу.

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