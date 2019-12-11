СМИ: ФИФА намерена подать в суд на Блаттера и Платини
- Reuters
Как сообщает Sky Sports, ФИФА потребует от Блаттера и Платини возместить 2 млн швейцарских франков, которые были переведены на счёт француза в феврале 2011 года. Позднее в ходе расследования коррупционного скандала организации данная выплата была признана необоснованной.
Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Платини руководил УЕФА с 2007 по 2015 год. Оба руководителя лишились своих должностей в результате коррупционного скандала в ФИФА.
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