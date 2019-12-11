СМИ: ФИФА намерена подать в суд на Блаттера и Платини

В Международной футбольной федерации (ФИФА) намерены подать в суд на экс-главу организации Зеппа Блаттера и бывшего президента Европейской футбольной федерации (УЕФА) Мишеля Платини.

Как сообщает Sky Sports, ФИФА потребует от Блаттера и Платини возместить 2 млн швейцарских франков, которые были переведены на счёт француза в феврале 2011 года. Позднее в ходе расследования коррупционного скандала организации данная выплата была признана необоснованной.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Платини руководил УЕФА с 2007 по 2015 год. Оба руководителя лишились своих должностей в результате коррупционного скандала в ФИФА.

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