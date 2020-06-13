Против бывшего президента ФИФА Блаттера в Швейцарии начали новое расследование

В Швейцарии возбудили дело против бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера по обвинению в нецелевом использовании $1 млн.

Эти средства, по версии правоохранителей, были получены из футбольных фондов. Федеральные прокуроры уведомили Блаттера о том, что он проходит обвиняемым по делу о предоставлении ФИФА кредита Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго в 2010 году, сообщает AP.

В число обвиняемых также входят бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и экс финансовый директор организации Маркус Каттнер.

Ранее стал известен бюджет «Локомотива-Кубани» в следующем сезоне.