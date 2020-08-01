«Лацио» проиграл «Наполи» и занял четвёртое место в Серии А

Римский «Лацио» потерпел поражение от неаполитанского «Наполи» в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Наполи» принесли голы Фабиана Руиса, Лоренцо Инсьинье и Маттео Политано, забивших на 9-й минуте, 54-й, с пенальти, и второй компенсированной ко второму тайму минуте соответственно.

«Лацио» ответил голом Чиро Иммобиле, забившего на 22-й минуте.

«Лацио» с 78 очками занял четвёртое место в турнирной таблице по итогам сезона, уступив «Аталанте», набравшей такое же количество очков, по дополнительным показателям. «Наполи» с 62 очками стал седьмым и не сумел пробиться в еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Интер» победил «Аталанту» и завершил сезон на втором месте в Серии А.