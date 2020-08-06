Три гола «Шахтёра» за пять минут, волевая победа МЮ и достижение Лукаку: чем запомнились матчи 1/8 финала Лиги Европы

Украинский «Шахтёр» забил «Вольфсбургу» три мяча за пять минут и не пропустил в еврокубках впервые за 26 матчей. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над ЛАСКом. Ромелу Лукаку помог «Интеру» обыграть «Хетафе» и повторил рекорд Алана Ширера. А «Копенгаген» стал первой командой из Дании за 23 года, которой удалось пробиться в четвертьфинал еврокубка. RT рассказывает, чем запомнились матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Удаление после VAR и первый матч «Шахтёра» в Европе на ноль за 3,5 года

Одним из первых четвертьфиналистов Лиги Европы стал «Шахтёр». Украинский клуб в первой встрече с «Вольфсбургом» одержал победу с минимальным преимуществом (2:1), а в Киеве разгромил соперника на пустом НСК «Олимпийский» — 3:0.

Впрочем, вплоть до последних минут матча команды не могли поразить ворота друг друга. Хозяева владели преимуществом, но не реализовали целый ряд моментов. Например, Марлос попал в штангу. В паре эпизодов гостей спас вратарь Коэн Кастельс, совершивший в итоге шесть сейвов.

А в середине второго тайма «Шахтёр» остался в меньшинстве. Судья из Словакии Иван Кружляк сначала назначил пенальти за фол Давида Хочолавы на Жоао Викторе, но, посоветовавшись с помощниками на VAR, заменил 11-метровый на штрафной, зато удалил защитника.

Однако спустя несколько минут составы команд уравнялись после того, как Джон Энтони Брукс получил второй «горчичник» за грубый фол в центре поля.

В концовке встречи, когда «Вольфсбург» большими силами пошёл вперёд, подопечные Луиша Каштру всё же дожали оппонента, забив три мяча за пять минут. Дубль оформил Жуниор Мораес, который поразил ворота немецкого коллектива и в первой игре. На 89-й минуте он в касание замкнул прострел Додо с правого фланга, а уже в добавленное арбитром время убежал один на один с Кастельсом, обыграл голкипера и поразил пустые ворота.

Так «Шахтёр» впервые за четыре года вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с победителем пары «Базель» — «Айнтрахт». Также «горнякам» удалось впервые с февраля 2017-го провести матч на ноль в еврокубках. Украинская команда пропускала мячи в 26 встречах подряд. Эта серия оборвалась на отметке 1266 дней.

Дубль Винда и один удар «Истанбула» в створ

С аналогичным счётом завершился поединок «Копенгагена» с «Истанбулом Башакшехир». Серебряный призёр чемпионата Дании в первом матче уступил с минимальным счётом, зато дома отправил в ворота соперника три безответных мяча.

Главным героем встречи стал 21-летний нападающий хозяев Йонас Винд, проводивший первый матч в текущем розыгрыше ЛЕ. Выйти на поле раньше ему мешали тяжёлые травмы. Из-за различных повреждений, а также пандемии коронавируса молодой форвард не выходил на поле почти год.

Но в матче с «Истанбулом» восстановившийся Винд сделал всё для того, чтобы его команда прошла в следующий этап турнира. Уже на четвёртой минуте он открыл счёт и забил первый в карьере мяч в ЛЕ. В начале второго тайма Йонас реализовал пенальти, а затем помог отличиться Расмусу Фальку.

Гости же с хорошо знакомыми российским болельщикам Мартином Шкртелом и Александром Епуряну в составе так и не смогли пробить Карла-Юхана Юнссона. Мало того, за всю игру они нанесли лишь один удар в створ его ворот.

Таким образом «Копенгаген» прошёл дальше, порадовав всех датских болельщиков. Клуб из этой страны впервые за 23 года пробился в четвертьфинал еврокубка.

Две результативные передачи Маты и чудо-гол Визингера

А вот противостояние «Манчестер Юнайтед» и ЛАСКа было лишено интриги, поскольку манкунианцы ещё в марте отправили в ворота соперника пять безответных мячей. Неудивительно, что на ответную игру Уле-Гуннар Сульшер выпустил полурезервный состав, а 18-летний защитник Теден Менжи в концовке матча и вовсе дебютировал в первой команде «МЮ».

Большое количество дублёров на поле не могло не сказаться на игре хозяев, и первый тайм они провели крайне неудачно. Коллектив Сульшера нанёс лишь два удара по воротам оппонента и ни одного — в створ.

Зато ЛАСК активно действовал в прессинге и вполне мог открыть счёт. Самый опасный момент упустил панамец Андрес Андраде. После удара защитника головой мяч попал в перекладину.

В начале второго тайма гостям всё же удалось забить. Филипп Визингер, выиграв подбор на подаче корнера, из-за пределов штрафной нанёс красивый удар в дальний угол.

Однако МЮ отыгрался спустя всего две минуты. Джесси Лингард после отличной разрезающей передачи Хуана Маты ворвался в чужую штрафную и пробил под опорную ногу вратарю. Британец отличился в двух матчах подряд впервые с декабря 2018-го. 26 июля он в игре последнего тура АПЛ поразил ворота «Лестера».

В концовке встречи «Манчестер» добыл волевую победу. Мата с Антони Марсьялем в несколько передач прошли центр обороны ЛАСКа, и француз нанёс точный удар. В четвертьфинале английская команда встретится с «Копенгагеном».

Нереализованный пенальти «Хетафе» и гол Эриксена в концовке

Куда сложнее пришлось «Интеру», которому предстояло определять победителя пары с «Хетафе» по итогам одной встречи. Команды из-за пандемии коронавируса не успели провести первую игру, а потому их дуэль УЕФА сократил до одного матча. Состоялся он на нейтральной территории в немецком Гельзенкирхене.

Несмотря на то, что серебряный призёр Серии А считался явным фаворитом, обидчик «Краснодара» начал матч активнее и даже создал пару опасных моментов у ворот Самира Хандановича.

Однако отличиться «Хетафе» так и не удалось, и «Интер» постепенно перехватил инициативу. А на 33-й минуте команда открыла счёт. Ромелу Лукаку после отличной передачи Алессандро Бастони из глубины грамотно прикрыл мяч корпусом и пробил в дальний угол.

Бельгиец отличился в восьмом матче Лиги Европы подряд. Трижды он забил в текущем розыгрыше турнира в составе миланцев, а пять раз — ещё в сезоне-2014/15 за «Эвертон». Лукаку повторил рекорд известного английского нападающего Алана Ширера, который стал автором аналогичной серии в 2005-м ещё в Кубке УЕФА, предшественнике ЛЕ.

Также Лукаку стал первым игроком «Интера» с 2004-го, которому удалось забить в пяти еврокубковых матчах подряд. Тогда это сделал Адриано.

Ключевой момент встречи произошёл за 15 минут до финального свистка, когда рефери из Англии Энтони Тейлор после просмотра повтора назначил пенальти в ворота «Интера» за игру рукой у Диего Година.

Исполнить одиннадцатиметровый решил капитан «Хетафе» Хорхе Молина, незадолго до этого вышедший на замену. Испанец пробил в левый от себя угол, но мяч прошёл мимо створа.

После этого деморализованные игроки испанской команды пропустили ещё раз. Кристиан Эриксен в сутолоке у чужих ворот отправил мяч в пустой угол. Так «Интер» одержал четвёртую победу подряд во всех турнирах с общим счётом 9:0 и вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем противостояния «Рейнджерс» — «Байер».