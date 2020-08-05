«Шахтёр» пробился в 1/4 финала Лиги Европы, разгромив «Вольфсбург»
- Reuters
В середине второго тайма судья удалил по игроку в составах команд. У хозяев поле покинул Давид Хочолава, у гостей — Джон Энтони Брукс.
На последних минутах «Шахтёр» забил три мяча. Дубль оформил Жуниор Мораес, ещё один гол провёл Манор Соломон.
В первой встрече, состоявшейся 12 марта, «горняки» оказались также сильнее (2:1). Таким образом, «Шахтёр» пробился в четвертьфинал Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что УЕФА объявил правила организации отборочных матчей еврокубков в сезоне-2020/21.