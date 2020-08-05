«Шахтёр» пробился в 1/4 финала Лиги Европы, разгромив «Вольфсбург»

Короткая ссылка
Украинский «Шахтёр» разгромил немецкий «Вольфсбург» в Киеве в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0).
«Шахтёр» пробился в 1/4 финала Лиги Европы, разгромив «Вольфсбург»
  • Reuters

В середине второго тайма судья удалил по игроку в составах команд. У хозяев поле покинул Давид Хочолава, у гостей — Джон Энтони Брукс.

На последних минутах «Шахтёр» забил три мяча. Дубль оформил Жуниор Мораес, ещё один гол провёл Манор Соломон.

В первой встрече, состоявшейся 12 марта, «горняки» оказались также сильнее (2:1). Таким образом, «Шахтёр» пробился в четвертьфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что УЕФА объявил правила организации отборочных матчей еврокубков в сезоне-2020/21.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить