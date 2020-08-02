Характер «Арсенала», везение ПСЖ и победа «Порту» вдесятером: чем завершились финалы национальных кубков в Европе
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Дубль Обамеянга и сломанный кубок
Футбольный сезон в Англии завершился в субботу финальным матчем Кубка страны, в котором встретились лондонские «Арсенал» и «Челси». Синие заняли четвёртое место в турнирной таблице АПЛ и пробились в Лигу чемпионов. А вот «канониры» в национальном первенстве выступили крайне неудачно, финишировав только восьмыми. Таким образом, им необходима была победа, чтобы пробиться в еврокубки.
Статистика в данном случае была на стороне коллектива Микеля Артеты. До отчётного поединка «Арсенал» дважды противостоял «Челси» в финале Кубка Англии и оба раза одерживал победу, в 2002-м и 2017-м. В тех играх командой руководил Арсен Венгер. Правда, в решающем матче Лиги Европы в 2019-м сильнее оказался «Челси» — 4:1.
Дебют встречи на «Уэмбли» получился столь неудачным для «канониров», что казалось, у них не будет шансов и на этот раз. Подопечные Фрэнка Лэмпарда открыли счёт уже на пятой минуте. Они легко прошли оборону соперника, а Кристиан Пулишич после скидки Оливье Жиру нанёс точный удар с линии вратарской.
Следом синие создали ещё пару неприятных моментов у ворот Дамиана Мартинеса, но постепенно оппонент отодвинул игру ближе к центру поля. А в середине первого тайма команде Артеты удалось сравнять счёт. Сесар Аспиликуэта проиграл позицию Пьеру-Эмерику Обамеянгу и сбил его с ног в собственной штрафной. Сам же габонец уверенно реализовал пенальти.
Через несколько минут Аспиликуэта получил травму, и Лэмпард вынужден был поменять его на Андреаса Кристенсена.
А в начале второго тайма «Челси» остался ещё и без Пулишича. Американец ворвался на скорости в чужую штрафную, нанёс неточный удар и получил мышечную травму. Вместо него в игру вступил Педро Родригес.
«Челси» удалось вернуть себе мяч, но опасных моментов команда не создавала и в итоге после перерыва не сумела нанести ни одного удара в створ ворот оппонента.
«Арсенал» же терпеливо ждал своего момента в контратаке и дождался его в середине второго тайма. Эктор Бельерин на скорости протащил мяч к чужой штрафной, а Обамеянг после передачи Пепе легко обыграл Курта Зуму и перебросил Вилли Кабальеро. Так габонец фактически выиграл Кубок для «Арсенала», ведь все четыре гола команды в полуфинале и финале турнира оказались на его счету.
В оставшееся до финального свистка время «Челси» пытался сравнять счёт, но соперник спокойно оборонялся. Вдобавок спорную вторую жёлтую карточку на 73-й минуте получил Матео Ковачич.
Дополнительное время из-за травмы Педро Родригеса затянулось на 13 минут, но создать хотя бы подобие опасного момента коллективу Лэмпарда так и не удалось.
Таким образом, «Арсенал» в третий раз обыграл соперника по лондонскому дерби в финале КА и завоевал 14-й Кубок страны, что является рекордом турнира. А футболисты настолько эмоционально отметили победу, что умудрились уронить трофей. При этом от кубка отвалилась его нижняя часть.
Обамеянг грохнул «Челси», а потом и кубок 🏆https://t.co/Wkyq4m88CWpic.twitter.com/HjeaGJ1n7m— Матч ТВ (@MatchTV) August 1, 2020
Судьбоносный сейв Наваса и возвращение Депая
А в пятницу во Франции состоялся финал Кубка лиги. На «Стад де Франс» ПСЖ противостоял «Лион». Парижане ожидаемо владели преимуществом, но великолепный матч провёл вратарь соперника Антони Лопеш.
В результате в основное и дополнительное время футболисты так и не сумели отличиться, хотя «Лион» на 119-й минуте остался в меньшинстве после удаления Рафаэла.
Судьба игры решилась в серии одиннадцатиметровых. Команды удачно исполнили по пять попыток, но удар нападающего «Олимпика» Бертрана Траоре, шестой по счёту, Кейлор Навас отразил. Пабло Сарабия, в свою очередь, отправил мяч в сетку и помог ПСЖ завоевать Кубок французской лиги в девятый раз в истории. По этому показателю парижане являются рекордсменами.
А вот «Лион» впервые с 1996-го не сыграет в Европе. В турнирной таблице Лиги 1 команда заняла лишь седьмое место. Зато «Реймс», финишировавший пятым, вернётся в еврокубки после 57 лет отсутствия.
Шестикратый чемпион страны, чей период расцвета пришёлся на 40-е — 60-е годы прошлого века, дважды доходил до финала Кубка европейских чемпионов, в 1956-м и 1959-м, но оба раза проигрывал «Реалу».
Болельщикам «Лиона» же остаётся радоваться только возвращению в строй капитана Мемфиса Депая, который восстановился после тяжёлой травмы колена и провёл первый матч за 228 дней.
Удаление главного тренера и грубейшая ошибка вратаря
А в «Португалии» «Порту» удалось оформить «золотой дубль». Вслед за победой в чемпионате страны команда выиграла и национальный кубок. При этом завоевать очередной трофей «драконам» не помешало даже удаление одного из футболистов заодно с главным тренером в конце первого тайма.
Сначала необязательную вторую жёлтую карточку получил нападающий Луис Диас. А через пару минут главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не сдержал эмоций после спорного эпизода и также увидел перед собой красную карточку.
Но произошедшее лишь мобилизовало его подопечных, и в начале второго тайма они дважды отличились после розыгрыша стандартных положений. Дубль удалось оформить нечасто забивающему Шанселю Мбембе.
В первом случае результативную передачу ему фактически отдал голкипер соперника Одиссеас Влаходимос, крайне неудачно сыгравший на выходе и сбросивший мяч на оппонента.
Но в концовке игравшей в большинстве «Бенфике» удалось возродить интригу. На 84-й минуте Винисиус Мораис с пенальти сократил отставание в счёте. А в добавленное арбитром время Жоау Филипе едва не перевёл матч в овертайм, но мяч после его удара с линии штрафной попал в штангу.
Так «Порту» одержал тяжёлую победу и в 21-й раз завоевал Кубок Португалии. По этому показателю команда догнала «Спортинг». На первом же месте с 29 трофеями располагается «Бенфика».
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