«Арсенал» победил «Челси» и в 14-й раз выиграл Кубок Англии по футболу

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Лондонский «Арсенал» одержал победу над лондонским «Челси» в финале Кубка Англии по футболу.
«Арсенал» победил «Челси» и в 14-й раз выиграл Кубок Англии по футболу
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Уэмбли», завершилась со счётом 2:1 в пользу канониров.

«Челси» забил первым. Уже на 5-й минуте Кристиан Пулишич отличился с передачи Оливье Жиру.

«Арсенал» сравнял счёт на 28-й минуте благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга с пенальти. На 67-й минуте габонский форвард оформил дубль, забив с передачи Пепе.

На 73-й минуте «Челси» остался вдесятером. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Маттео Ковачич. Уже в компенсированное ко второму тайму время команда Френка Лэмпарда осталась вдевятером из-за травмы Педро и отсутствия замен.

Для «Арсенала» это 14-я победа в Кубке Англии. Канониры являются рекордсменами турнира по числу завоёванных титулов.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать футболиста «Барселоны» Коутиньо.

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