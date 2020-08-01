«Арсенал» победил «Челси» и в 14-й раз выиграл Кубок Англии по футболу
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лондоне на «Уэмбли», завершилась со счётом 2:1 в пользу канониров.
«Челси» забил первым. Уже на 5-й минуте Кристиан Пулишич отличился с передачи Оливье Жиру.
«Арсенал» сравнял счёт на 28-й минуте благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга с пенальти. На 67-й минуте габонский форвард оформил дубль, забив с передачи Пепе.
На 73-й минуте «Челси» остался вдесятером. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Маттео Ковачич. Уже в компенсированное ко второму тайму время команда Френка Лэмпарда осталась вдевятером из-за травмы Педро и отсутствия замен.
Для «Арсенала» это 14-я победа в Кубке Англии. Канониры являются рекордсменами турнира по числу завоёванных титулов.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать футболиста «Барселоны» Коутиньо.