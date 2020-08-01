ПСЖ по пенальти победил «Лион» и в девятый раз выиграл Кубок французской лиги

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«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лионом» в финале Кубка французской футбольной лиги.
ПСЖ по пенальти победил «Лион» и в девятый раз выиграл Кубок французской лиги
  • Reuters

Встреча, прошедшая на Стад де Франс, в Париже, завершилась со счётом 0:0 (6:5) в пользу столичной команды.

В основное и дополнительное время команды не выявили сильнейшего, не сумев поразить ворота друг друга.

В серии пенальти со счётом 6:5 верх взял ПСЖ и, таким образом, в девятый раз в истории стал обладателем трофея. В составе парижской команды пенальти реализовали Анхель Ди Мария, Марко Верратти, Леандро Паредес, Андер Эррера, Неймар и Пабло Сарабия.

Ранее в ПСЖ рассказали о травме Килиана Мбаппе.

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