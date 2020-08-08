Дубль Роналду, пенальти «паненкой» Депая и сейвы Лопеша: как «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов

«Ювентус» обыграл «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но вылетел из турнира. Победу туринцам принёс дубль Криштиану Роналду. Решивший же судьбу противостояния мяч забил в самом начале встречи Мемфис Депай. Полузащитник сборной Нидерландов ударом «паненкой» реализовал пенальти. Серьёзный вклад в итоговый успех французского коллектива внёс и вратарь Антони Лопеш, совершивший четыре сейва.

Длительный простой «Лиона» и потери «Ювентуса»

Матч между «Ювентусом» и «Лионом» болельщики ждали с особым интересом, ведь первая встреча команд, состоявшаяся во Франции ещё в конце февраля, закончилась сенсационной победой хозяев с минимальным счётом благодаря точному удару Луки Тусара.

Таким образом, две игры на данной стадии разделило 163 дня. Однако туринцы, в отличие от соперника, летом регулярно проводили матчи Серии А и в девятый раз подряд выиграли чемпионат Италии.

А вот «Лион» остался без игровой практики практически на пять месяцев из-за досрочного окончания первенства Франции. Первый официальный поединок за долгое время подопечные Руди Гарсии провели лишь на прошлой неделе. В финале Кубка лиги «Олимпик» в серии пенальти уступил ПСЖ.

Впрочем, вернувшийся в строй после тяжёлой травмы колена полузащитник Мемфис Депай отмечал, что «Лион» не боится маститого соперника. В свою очередь, наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча последнего тура Серии А с «Ромой» заявил, что его подопечным необходимо перезагрузиться.

Тренер сделал для этого всё возможное, предоставив отдых целому ряду лидеров. А Криштиану Роналду вовсе не попал в заявку. Между тем летом португалец набрал прекрасную форму и после возобновления сезона чемпионата Италии забил десять мячей. 35-летний футболист горел желанием пополнить лицевой счёт и в ЛЧ, ведь в текущем розыгрыше главного еврокубка он отличился лишь дважды.

Что касается стартовых составов команд, то соперники не обошлись без потерь. Туринцам не могли помочь травмированные Маттиа Де Шильо и Дуглас Коста, а Сами Хедира покинул клуб. В свою очередь, Гарсия остался без автора победного гола в первой игре Тусара, Карла Токо-Экамби и Мапу Янга-Мбива. У первых двух закончились сроки арендных соглашений с «Лионом», а с последним «Олимпик» не стал продлевать контракт.

В сложившихся условиях тренерский штаб гостей сделал ставку на схему с тремя центральными защитниками. Оборонительное трио составили Джейсон Денайер, Марсело и Фернандо Марсал. А вот лучшему бомбардиру команды Муссе Дембеле места в основе не нашлось, как и Бертрану Траоре. Зато на поле с первых минут вышел Депай.

«Ювентус» ожидаемо обратился к расстановке 4-3-3, в которой трио нападающих составили Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин и Федерико Бернардески.

Блёклая игра туринцев и неожиданный пенальти

Туринцы со стартовым свистком судьи ожидаемо пошли вперёд, намереваясь как можно скорее сравнять счёт по сумме двух встреч. Однако игра началась для них — хуже не придумаешь. Уже на десятой минуте «Лион» заработал пенальти. Уссем Ауар упал в штрафной после неаккуратного подката Родриго Бентанкура, а рефери указал на «точку».

Некоторое время ушло на совещание с коллегами на VAR, но своё решение Феликс Цвайер менять не стал. Депай же реализовал пенальти максимально хладнокровно. Полузащитник из Нидерландов «паненкой» пробил по центру ворот, в то время как Войцех Щенсны прыгнул в угол. В свою очередь, Мемфис до шести матчей довёл результативную серию в текущем сезоне ЛЧ. Причём в каждой игре он отличался по разу.

Так «Ювентус» оказался в максимально затруднительном положении. Теперь хозяевам требовалось забивать трижды. А болельщикам лишь оставалось вспоминать противостояние с «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ прошлого сезона, когда туринцы после поражения в Мадриде (0:2) дома отличились трижды и прошли в следующий этап.

И подопечные Сарри тут же едва не сравняли счёт. Сначала Бернардески ворвался в штрафную по правому флангу, ушёл от вратаря по лицевой, но его удар в пустой угол в последний момент накрыл оппонент. А затем Роналду головой пробил выше ворот.

Однако постепенно запал «Ювентуса» иссяк. Команда владела мячом, но в основном контролировала его вдали от чужих ворот. Мало того, до 37-й минуты чёрно-белые даже не могли пробить в створ ворот. Первым эту задачу решил Игуаин. После его удара головой Антони Лопеш намертво забрал мяч.

Но в концовке тайма хозяева всё же прижали соперника к воротам и также сумели отличиться с пенальти. Причём нарушение правил в собственной штрафной допустил всё тот же Депай. Мемфис рукой заблокировал выстрел Миралема Пьянича со штрафного.

Не реализовать одиннадцатиметровый в такой ситуации Роналду просто не мог. Криштиану подарил партнёрам надежду, и на перерыв они ушли совсем в другом настроении. Примечательно, что для португальца данный гол стал 24-м в 1/8 финала ЛЧ за всю карьеру. Больше него на данной стадии главного еврокубка забивал только Лионель Месси (26).

Давление хозяев и второе дыхание гостей

Казалось, после перерыва «Ювентус» с удвоенной энергией отправится на штурм чужих ворот, но подопечные Сарри, напротив, вернулись к прежнему неспешному темпу игры. Футболисты хозяев контролировали мяч в центре поля без попыток обострить ситуацию. Вновь абсолютно перестали проходить и удары по воротам Лопеша.

Но в этот момент о себе вновь напомнил Роналду. Криштиану, подобрав снаряд возле правого угла чужой штрафной, сильно пробил в ближний угол. Голкипер соперника оказался к этому не готов и не смог спасти свою команду, хотя и дотянулся до мяча. Так Роналду оформил дубль. «Ювентусу» оставалось отличиться лишь раз для выхода в четвертьфинал.

Гостей, лишённых игровой практики, постепенно начали покидать силы. Чтобы освежить свою команду, Гарсия провёл несколько замен. В частности, на поле вышел нападающий Дембеле в расчёте на быстрые атаки. Забегая вперёд: это действительно помогло французскому коллективу отодвинуть игру от своих ворот.

В ответ Сарри произвёл четыре рокировки. В игру вступили Аарон Рэмси, Данило и не до конца готовый Пауло Дибала. Но наибольшую активность проявлял Роналду. За 20 минут до финального свистка Криштиану с левого фланга выполнил идеальный кросс на голову Игуаину, но Гонсало пробил чуть выше. А затем сам португалец оказался на месте аргентинца и после подачи углового отправил мяч мимо цели.

Но опасных моментов «Ювентусу» всё равно ощутимо не хватало. Да и «Лион», который, казалось, готов был сдаться, обрёл второе дыхание и даже провёл несколько контратак. В ходе одной из них свежий Дембеле упал в штрафной после контакта с Рэмси, но Цвайер третий пенальти назначать не стал.

«Ювентус» же в довершение всех бед остался без Дибалы. Пауло в игровом эпизоде получил рецидив травмы и сразу же попросил замену, проведя на поле совсем немного времени. Вместо него в игру вынужденно вступил 21-летний Марко Оливьери, большую часть сезона проведший в Серии С.

Туринцы до последнего пытались забить третий мяч, однако «Лион» в концовке показал себя по-настоящему боевитой командой. Гости боролись за мяч в каждом игровом эпизоде, несмотря на усталость, и не позволили туринцам в добавленное арбитром время создать хотя бы один опасный момент.

После финального свистка игроки «Олимпика» без сил попадали на газон. Они выложились на 110% своих возможностей и выбили из турнира одного из фаворитов. «Ювентусу» же не помог и дубль Роналду. Туринцы провели крайне невзрачную игру и вылетели по делу.