Чудо в Лиссабоне: как голы на 90-й и 93-й минутах помогли ПСЖ обыграть «Аталанту» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов

В день празднования 50-летия клуба «Пари Сен-Жермен» взял верх над «Аталантой» и впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Встреча на «Эштадиу Да Луш» завершилась со счётом 1:2. У итальянцев голом отметился бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич, на что французы ответили точными ударами Маркиньоса и Эрика Шупо-Мотинга на 90-й и 93-й минутах соответственно.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Аталантой». Подопечные Томаса Тухеля уступали в счёте на протяжении большей части встречи, но в компенсированное время дважды поразили ворота противника и впервые за 25 лет вышли в полуфинал турнира. Французский коллектив также первый раз обыграл команду из Италии в главном клубном соревновании континента и таким образом отметил 50-летие клуба.

Своим выступлением «Аталанта» заслужила звание одного из главных открытий сезона, а её футболисты и тренер стали одними из самых обсуждаемых во всём мире. Искромётный футбол Джана Пьеро Гасперини влюбил в себя миллионы фанатов, а Алехандро Гомес, Марио Пашалич и Йосип Иличич за один соревновательный год проделали путь от качественных до звёздных игроков. При этом особенно поражала результативность чёрно-синих. В 38 встречах они забили 98 мячей, что позволило им стать третьими по этому показателю среди всех клубов топ-5 европейских лиг. Чаще оппонентов огорчали только «Бавария» (100 голов в 34 играх) и «Манчестер Сити» (102 в 38).

Примечательно, что по числу голов их вполне могли обойти их соперники по четвертьфиналу Лиги чемпионов. После 27 встреч Лиги 1 парижане имели в среднем 2,7 гола за игру и шли по графику 105 мячей за сезон. Но руководство французского чемпионата решило приостановить проведение первенства и лишило подопечных Томаса Тухеля шансов побороться за звание самого забивного коллектива.

На кону стояло очень многое. Ранее в истории ни одна из представленных команд ни разу не выходила в полуфинал Лиги чемпионов. «Аталанта» и вовсе впервые пробилась в самый престижный турнир континента, а ПСЖ не смог добиться подобного, несмотря на многомиллионные денежные вливания. За последние восемь лет парижане регулярно добывали путёвку в плей-офф соревнований, но лучшим достижением для них так и осталась стадия четвертьфинала. При этом в последние два года они и вовсе оступались в первом раунде.

Оба коллектива подошли к этой встрече не без потерь. В составе «Пари Сен-Жермен» из-за травм не оказалось Лейвина Курзава и Марко Верратти, но приятной новостью стало возвращение в строй Килиана Мбаппе. Звёздный форвард повредил лодыжку в финале Кубка Франции с «Сент-Этьеном», но два дня назад возобновил тренировки и оказался в запасе. Примечательно, что в гипсе был вынужден находиться даже главный тренер Томас Тухель. Немецкий специалист растянул лодыжку и сломал плюсневую кость на тренировке. При этом из-за перебора жёлтых карточек своим партнёрам не мог помочь один из лучших ассистентов Европы Анхель Ди Мария. В этом сезоне он записал на свой счёт 21 передачу.

У «Аталанты» же на поле не смогли выйти основной голкипер Пьерлуджи Голлини и лучший бомбардир Иличич. В начале августа словенец отказался от выступления в Лиге чемпионов и улетел на родину, сославшись на «личные проблемы». На данный момент доподлинно их суть неизвестна, но итальянские СМИ пишут, что спортсмену изменила жена и на этом фоне у него могла развиться депрессия.

По первым минутам сложилось впечатление, что «Аталанта» не заметила потери звёздного нападающего. Итальянцы с ходу понеслись вперёд и заставили серьёзно попотеть Кейлора Наваса. Опасность в себе несли верховые подачи, на которые охотно откликались как высокорослый хавбек Ханс Хатебур, так и защитники Маттиа Кальдара и Берат Джимсити. При этом солировал Алехандро Гомес, который мог отличиться уже на третьей минуте. Тем примечательнее, что самый яркий эпизод стартового отрезка произошёл спустя несколько секунд после удара аргентинца. Неймар вырвался один на один с резервным голкипером Марко Спортелло, но удивительным образом промахнулся. Вместо створа бразилец направил мяч в рекламные щиты.

Впоследствии Неймар оживился и превратился в настоящего лидера команды, но испытывал огромные сложности в завершении. Возможно, на игре форварда сказалось отсутствие игрового тонуса, но тот раз за разом не мог исполнить разящий удар. Оставшаяся часть коллектива и вовсе смотрелась блёкло. Парижане регулярно ошибались в передачах и не могли противостоять жесточайшему прессингу бергамасков, а Андер Эррера и Пабло Сарабия — компенсировать отсутствие лидеров. И уже на 27-й минуте давление «Аталанты» принесло плоды. Дуван Сапата навязал борьбу защитникам противника у чужой штрафной и выкатил мяч под удар Марио Пашаличу. Бывший хавбек «Спартака» великолепно пробил в касание и заставил капитулировать Наваса.

В первой трети второго тайма расстановка сил не изменилась, поэтому Тухелю пришлось бросать в бой Мбаппе. Поле покинул Сарабия, так и не сумевший запомниться полезными действиями. В ту же секунду перестановки произвёл и Гасперини, сменив получившего травму Гомеса. Вместо главного конструктора атак «Аталанты» вышел Руслан Малиновский, а подуставшего Джимсити сменил Хосе Паломино.

Безусловно, с появлением Мбаппе игра «Пари Сен-Жермен» стала более яркой и осмысленной, но до остроты долгое время не доходило. Француз казался не таким быстрым, как обычно, а первый момент с его участием возник лишь на 73-й минуте. Килиан сумел вырваться на оперативный простор и ворваться в штрафную, но удар не получился. Спортьелло выставил ногу и перевёл мяч на угловой.

В концовке могло показаться, что ПСЖ находится в безвыходном положении. Парижане не могли подступиться к владениям оппонента, а из-за травмы поле покинул основной голкипер Навас. Вместо него появился Серхио Рико, а провалившего игру Мауро Икарди сменил Эрик Шупо-Мотинг. Тогда это решение Тухеля могло показаться проявлением отчаяния, но на деле именно форвард сборной Камеруна стал главным героем встречи. В период с 90-й по 93-ю минуту он сначала организовал гол Маркиньоса, а потом отличился сам с передачи Мбаппе. «Пари Сен-Жермен» совершил один из самых ярких камбэков в истории соревнований и впервые с 1995 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов.