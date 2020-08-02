СМИ: Мбаппе может успеть восстановиться к матчу ЛЧ с «Аталантой»

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может успеть восстановиться после травмы к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой».

Как сообщает Parisfans со ссылкой на L’Équipe, 21-летний форвард восстанавливается после травмы лодыжки быстрее, чем ожидалось, и он, возможно, сможет помочь своей команде в предстоящем матче с «Аталантой», который запланирован на 12 августа.

Мбаппе получил травму 27 июля в финале Кубка Франции с «Сент-Этьеном» и ожидалось, что на восстановление ему потребуется три недели.

Ранее сообщалось, что форвард «Аталанты» Йосип Иличич пропустит матч четвертьфинала ЛЧ с ПСЖ из-за депрессии.