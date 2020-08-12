ПСЖ в компенсированное время вырвал победу в матче с «Аталантой» и вышел в полуфинал ЛЧ

Французский «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Аталантой» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу французской команды.

За «Аталанту» на 26-й минуте забил Марио Пашалич, которому ассистировал Дуван Сапата.

ПСЖ вырвал победу благодаря голам Маркиньоса и Эрика Шупо-Мотинга, забивших на 90-й и 93-й минутах с передач Неймара и Килиана Мбаппе.

В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары «Лейпциг» — «Атлетико».

Ранее сообщалось, что УЕФА присудил «Дрите» техническое поражение в финале предварительного раунда ЛЧ.