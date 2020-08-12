ПСЖ в компенсированное время вырвал победу в матче с «Аталантой» и вышел в полуфинал ЛЧ
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Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу французской команды.
За «Аталанту» на 26-й минуте забил Марио Пашалич, которому ассистировал Дуван Сапата.
ПСЖ вырвал победу благодаря голам Маркиньоса и Эрика Шупо-Мотинга, забивших на 90-й и 93-й минутах с передач Неймара и Килиана Мбаппе.
В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары «Лейпциг» — «Атлетико».
Ранее сообщалось, что УЕФА присудил «Дрите» техническое поражение в финале предварительного раунда ЛЧ.