ПСЖ в компенсированное время вырвал победу в матче с «Аталантой» и вышел в полуфинал ЛЧ

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Французский «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Аталантой» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
ПСЖ в компенсированное время вырвал победу в матче с «Аталантой» и вышел в полуфинал ЛЧ
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу французской команды.

За «Аталанту» на 26-й минуте забил Марио Пашалич, которому ассистировал Дуван Сапата.

ПСЖ вырвал победу благодаря голам Маркиньоса и Эрика Шупо-Мотинга, забивших на 90-й и 93-й минутах с передач Неймара и Килиана Мбаппе.

В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары «Лейпциг» — «Атлетико».

Ранее сообщалось, что УЕФА присудил «Дрите» техническое поражение в финале предварительного раунда ЛЧ.

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