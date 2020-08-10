«Атлетико» назвал имена игроков, заболевших коронавирусом перед матчем ЛЧ

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» назвал имена двух футболистов команды, заболевших коронавирусом накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов с немецкий «РБ Лейпциг».

Как сообщает пресс-служба клуба, заболели Анхель Корреа и Шиме Врсалько.

Отмечается, что у обоих игроков заболевание протекает бессимптомно, они изолированы от команды.

В клубе подчеркнули, что у остальных игроков и членов тренерского штаба заболевание не выявлено.

Матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико» состоится 13 августа в Лиссабоне и начнётся в 22:00 мск.

Ранее в СМИ появилась информация, что Месси избежал тяжёлой травмы и будет готов сыграть с «Баварией» в ЛЧ.