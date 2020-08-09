Бенефис Левандовски и травма Боатенга: как «Бавария» повторно разгромила «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов
- Роберт Левандовски
- Reuters
- © Michael Dalder
Надежда «Челси» на чудо и травмы в составе обеих команд
Противостояние «Баварии» и «Челси» было, пожалуй, наименее интригующим для болельщиков из числа поединков 1/8 финала Лиги чемпионов. Дело в том, что первый матч между соперниками в Лондоне завершился разгромной победой мюнхенцев — 3:0. Данная встреча состоялась ещё 25 февраля, более пяти месяцев назад.
Таким образом, подопечным Фрэнка Лэмпарда требовалось сотворить настоящее чудо, для того чтобы впервые за шесть лет выйти в четвертьфинал ЛЧ. Однако сам тренер верил в наилучший исход.
«Нам нужно верить, в большей степени должны верить игроки, чтобы сражаться. Без сомнения, это очень сложная задача. Будет чрезвычайно трудно, но история знает матчи, когда всё менялось, если брать знаменитые, легендарные противостояния, и мы должны верить, что у нас есть возможность сотворить нечто особенное», — заявил специалист.
История главного еврокубка действительно знала подобные камбэки. Например, всего год назад «Ливерпуль» отыгрался в противостоянии с «Барселоной» (4:0 после 0:3). Однако тогда мерсисайдцы пропустили три безответных мяча на выезде, а не дома.
Всего же команды отыгрывали отставание в три мяча в матчах на вылет главного еврокубка в 13 случаях.
Дополнительной проблемой для «Челси» стало отсутствие сразу нескольких футболистов. Например, повреждения в финале Кубка Англии с «Арсеналом» получили Кристиан Пулишич и Сесар Аспиликуэта.
Также Лэмпард сумел удивить болельщиков, неожиданно выпустив в центр обороны вместо Антонио Рюдигера Андреаса Кристенсена. Плюс операцию на плече перенёс Педро. На острие же атаки вместо Оливье Жиру вышел Тэмми Абрахам.
А Ханс-Дитер Флик вынужден был вместо травмированного Бенжамена Павара определить на правый фланг обороны Йозуа Киммиха. В опорной зоне вместо него вышел Леон Горецка.
Гол Левандовски и отменённый мяч Хадсона-Одои
К сожалению для лондонцев, интрига в противостоянии окончательно умерла в самом начале встречи. Уже на восьмой минуте Роберт Левандовски вышел один на один с Вилли Кабальеро, и аргентинский вратарь сбил оппонента.
Судья Овидиу Хацеган после просмотра повтора назначил пенальти в ворота «Челси». Одиннадцатиметровый уверенно реализовал сам Левандовски. Роберт забил 12-й гол в текущем розыгрыше ЛЧ и упрочил лидерство в гонке бомбардиров турнира.
После пропущенного мяча футболисты лондонцев окончательно упустили инициативу и разуверились в собственных возможностях.
Не заставил себя ждать и второй гол «Баварии». В середине первой половины встречи мюнхенцы совершили перехват в середине поля, и Левандовски блестящей разрезающей передачей вывел на рандеву с Кабальеро Ивана Перишича. Хорват уверенно переиграл Кабальеро.
«Челси» тут же удалось сократить отставание до минимума. Каллум Хадсон-Одои увенчал сольный проход красивым точным ударом, однако Хацеган после совещания с коллегами с системой VAR зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот.
Впрочем, гостям всё же удалось поразить ворота оппонента в конце первого тайма. Помог отличиться лондонцам Мануэль Нойер, который неудачно сыграл на выходе после прострела с фланга и фактически выполнил результативную передачу на Тэмми Абрахама.
Прыжок Толиссо и ожидание встречи с «Барселоной»
Второй тайм футболисты «Челси» начали активнее, и Мэйсон Маунт тут же едва не сравнял счёт. Полузащитник пробил с довольно острого угла, но Нойер спокойно справился с угрозой.
«Бавария» ответила опасным рейдом Альфонсо Дэвиса в штрафную, однако его удар в последний момент заблокировал защитник.
А через несколько минут мюнхенцы из-за травмы лишились Жерома Боатенга. Защитник хозяев в последний момент в подкате опередил Одои в борьбе за мяч и получил травму колена. Врачи, оказав защитнику первую помощь, сообщили, что ему необходима замена. Вместо него в игру вступил Никлас Зюле.
А на 76-й минуте Левандовски сделал вторую результативную передачу. Поляк вырезал идеальную подачу от углового флажка, а набежавший из глубины Корентин Толиссо головой отправил мяч в сетку.
А незадолго до финального свистка Левандовски уже сам нанёс точный удар головой после подачи с фланга и оформил дубль.
Таким образом, Левандовски поучаствовал во всех четырёх голах «Баварии». Теперь в текущем сезоне ЛЧ на его счету значатся 13 голов.
«Бавария» пробилась в восьмёрку сильнейших команд ЛЧ и в четвертьфинале встретится с «Барселоной».
Единственным представителем Англии на данной стадии главного еврокубка останется «Манчестер Сити», который выбил из турнира «Реал».