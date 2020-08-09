Бенефис Левандовски и травма Боатенга: как «Бавария» повторно разгромила «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробилась в восьмёрку сильнейших команд турнира. Главным героем встречи стал нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски, который дважды забил сам и отдал две результативные передачи. А защитник хозяев Жером Боатенг получил травму в начале второго тайма и вынужден был попросить замену.

Надежда «Челси» на чудо и травмы в составе обеих команд

Противостояние «Баварии» и «Челси» было, пожалуй, наименее интригующим для болельщиков из числа поединков 1/8 финала Лиги чемпионов. Дело в том, что первый матч между соперниками в Лондоне завершился разгромной победой мюнхенцев — 3:0. Данная встреча состоялась ещё 25 февраля, более пяти месяцев назад.

Таким образом, подопечным Фрэнка Лэмпарда требовалось сотворить настоящее чудо, для того чтобы впервые за шесть лет выйти в четвертьфинал ЛЧ. Однако сам тренер верил в наилучший исход.

«Нам нужно верить, в большей степени должны верить игроки, чтобы сражаться. Без сомнения, это очень сложная задача. Будет чрезвычайно трудно, но история знает матчи, когда всё менялось, если брать знаменитые, легендарные противостояния, и мы должны верить, что у нас есть возможность сотворить нечто особенное», — заявил специалист.

История главного еврокубка действительно знала подобные камбэки. Например, всего год назад «Ливерпуль» отыгрался в противостоянии с «Барселоной» (4:0 после 0:3). Однако тогда мерсисайдцы пропустили три безответных мяча на выезде, а не дома.

Всего же команды отыгрывали отставание в три мяча в матчах на вылет главного еврокубка в 13 случаях.

Дополнительной проблемой для «Челси» стало отсутствие сразу нескольких футболистов. Например, повреждения в финале Кубка Англии с «Арсеналом» получили Кристиан Пулишич и Сесар Аспиликуэта.

Также Лэмпард сумел удивить болельщиков, неожиданно выпустив в центр обороны вместо Антонио Рюдигера Андреаса Кристенсена. Плюс операцию на плече перенёс Педро. На острие же атаки вместо Оливье Жиру вышел Тэмми Абрахам.

А Ханс-Дитер Флик вынужден был вместо травмированного Бенжамена Павара определить на правый фланг обороны Йозуа Киммиха. В опорной зоне вместо него вышел Леон Горецка.

Гол Левандовски и отменённый мяч Хадсона-Одои

К сожалению для лондонцев, интрига в противостоянии окончательно умерла в самом начале встречи. Уже на восьмой минуте Роберт Левандовски вышел один на один с Вилли Кабальеро, и аргентинский вратарь сбил оппонента.

Судья Овидиу Хацеган после просмотра повтора назначил пенальти в ворота «Челси». Одиннадцатиметровый уверенно реализовал сам Левандовски. Роберт забил 12-й гол в текущем розыгрыше ЛЧ и упрочил лидерство в гонке бомбардиров турнира.

После пропущенного мяча футболисты лондонцев окончательно упустили инициативу и разуверились в собственных возможностях.

Не заставил себя ждать и второй гол «Баварии». В середине первой половины встречи мюнхенцы совершили перехват в середине поля, и Левандовски блестящей разрезающей передачей вывел на рандеву с Кабальеро Ивана Перишича. Хорват уверенно переиграл Кабальеро.

«Челси» тут же удалось сократить отставание до минимума. Каллум Хадсон-Одои увенчал сольный проход красивым точным ударом, однако Хацеган после совещания с коллегами с системой VAR зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот.

Впрочем, гостям всё же удалось поразить ворота оппонента в конце первого тайма. Помог отличиться лондонцам Мануэль Нойер, который неудачно сыграл на выходе после прострела с фланга и фактически выполнил результативную передачу на Тэмми Абрахама.

Прыжок Толиссо и ожидание встречи с «Барселоной»

Второй тайм футболисты «Челси» начали активнее, и Мэйсон Маунт тут же едва не сравнял счёт. Полузащитник пробил с довольно острого угла, но Нойер спокойно справился с угрозой.

«Бавария» ответила опасным рейдом Альфонсо Дэвиса в штрафную, однако его удар в последний момент заблокировал защитник.

А через несколько минут мюнхенцы из-за травмы лишились Жерома Боатенга. Защитник хозяев в последний момент в подкате опередил Одои в борьбе за мяч и получил травму колена. Врачи, оказав защитнику первую помощь, сообщили, что ему необходима замена. Вместо него в игру вступил Никлас Зюле.

А на 76-й минуте Левандовски сделал вторую результативную передачу. Поляк вырезал идеальную подачу от углового флажка, а набежавший из глубины Корентин Толиссо головой отправил мяч в сетку.

А незадолго до финального свистка Левандовски уже сам нанёс точный удар головой после подачи с фланга и оформил дубль.

Таким образом, Левандовски поучаствовал во всех четырёх голах «Баварии». Теперь в текущем сезоне ЛЧ на его счету значатся 13 голов.

«Бавария» пробилась в восьмёрку сильнейших команд ЛЧ и в четвертьфинале встретится с «Барселоной».

Единственным представителем Англии на данной стадии главного еврокубка останется «Манчестер Сити», который выбил из турнира «Реал».