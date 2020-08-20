Источник: ФИФА планирует изменить правило смены футбольного гражданства

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести поправку в правило смены футбольного гражданства.

Об этом сообщает Sportsnet. В настоящий момент футболисты не могут выступать за другую сборную, если провели хотя бы один официальный матч за свою первую национальную команду. По информации источника, новое правило позволит игрокам сменить сборную, если они сыграли не более трёх матчей за первую национальную команду, включая квалификационные игры к турнирам, до того, как им исполнится 21 год, и как минимум за три года до этого.

При этом будет запрещено сменить гражданство тем, кто принимал участие в финальном турнире чемпионата мира или конфедераций. ФИФА также предлагает позволить футболистам вернуться в свою первую национальную команду, если они никогда не выступали за вторую.

Новое правило может вступить в силу в следующем месяце, если 211 национальных федераций одобрят его на конгрессе 18 сентября, который будет проведён ФИФА в онлайн-режиме из Цюриха.

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