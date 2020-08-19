В ФИФА закрыли дело в отношении Инфантино

Следственная палата этического комитета Международной федерации футбола (ФИФА) закрыла расследование в отношении президента организации Джанни Инфантино.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, после изучения документации и показаний было принято решение о закрытии дела из-за отсутствия доказательств в отношении любого предполагаемого нарушения кодекса этики.

В конце июля прокуратура Швейцарии инициировала расследование в отношении Инфантино на предмет возможных противоправных действий, в которых также замешаны сотрудники ФИФА, расследовавшие коррупцию в организации.

Ранее сообщалось, что ФИФА отреагировала на возбуждение уголовного дела в отношении Инфантино.