Зидан допустил, что в будущем может возглавить сборную Франции

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не исключил, что в будущем займёт пост наставника национальной команды Франции.
Зидан допустил, что в будущем может возглавить сборную Франции
  • Reuters

«Я уже говорил об этом много лет назад. Если я тренер, то почему не начать тренировать сборную Франции? Это не новость. Если это произойдёт — значит, произойдёт. У всех нас есть история. Моя история со сборной Франции была прекрасна до моего последнего матча. Были взлёты и падения, но история была прекрасна», — цитирует Зидана RMC Sports.

В качестве футболиста Зидан выступал за национальную команду Франции с 1994 года по 2006-й. 

На данный момент главным тренером сборной Франции является Дидье Дешам. Он возглавляет команду с 2012 года. Под руководством Дешама сборная Франции стала чемпионом мира в 2018 году, а также дошла до финала чемпионата Европы 2016 года, где уступила Португалии (0:1).

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить «Ювентус».

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