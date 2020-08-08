СМИ: Зидан отказался возглавить «Ювентус»

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался от предложения занять должность главы тренерского штаба в туринском «Ювентусе».
СМИ: Зидан отказался возглавить «Ювентус»
  • Reuters

Об этом сообщает Sport Mediaset.

Отмечается, что «Ювентус» пытается уговорить Зидана отказаться от должности наставника в мадридском «Реале» и возглавить «Ювентус». При этом отмечается, что французский специалист уже отказал руководству «бьянконери», но те не намерены отступать.

Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год. В составе туринского коллектива он дважды становился чемпионом Италии, выиграл Суперкубки Италии и УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Ювентуса» Андреа Пирло может сменить Сарри на посту главного тренера команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить