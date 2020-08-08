СМИ: Зидан отказался возглавить «Ювентус»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался от предложения занять должность главы тренерского штаба в туринском «Ювентусе».

Об этом сообщает Sport Mediaset.

Отмечается, что «Ювентус» пытается уговорить Зидана отказаться от должности наставника в мадридском «Реале» и возглавить «Ювентус». При этом отмечается, что французский специалист уже отказал руководству «бьянконери», но те не намерены отступать.

Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год. В составе туринского коллектива он дважды становился чемпионом Италии, выиграл Суперкубки Италии и УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Ювентуса» Андреа Пирло может сменить Сарри на посту главного тренера команды.