СМИ: Пирло может сменить Сарри на посту главного тренера «Ювентуса»

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Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло может возглавить туринский «Ювентус».
СМИ: Пирло может сменить Сарри на посту главного тренера «Ювентуса»
  • Reuters

Как сообщает Sky Sport Italia, Пирло является одним из кандидатов на должность главного тренера туринского «Ювентуса», который покинул Маурицио Сарри. При этом известный итальянский футболист 30 июля возглавил молодёжную команду бьянконери.

Пирло известен по выступлениям за итальянские «Брешию», «Интер», «Реджину» и «Милан», а также американский «Нью-Йорк Сити». Цвета «Ювентуса» он защищал в период с 2011 по 2015 год. Он является шестикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка и трёхкратным — Суперкубка страны. В составе «Милана» он дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Сарри покинул пост главного тренера «Ювентуса».

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