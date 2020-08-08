Сарри покинул пост главного тренера «Ювентуса»

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Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об отставке главного тренера команды Маурицио Сарри.
Сарри покинул пост главного тренера «Ювентуса»
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте «Ювентуса».

В клубе поблагодарили тренера за работу на посту главного тренера и за триумф в национальном чемпионате Италии сезона-2019/20. При этом в «Ювентусе» отметили, что завоевание скудетто стало вершиной личного пути специалиста.

Сарри известен по работе с итальянский «Эмполи» и «Наполи», а также английским «Челси». Он возглавил «Ювентус» в 2019 году, но ограничился лишь победой в чемпионате Италии. Накануне туринский коллектив вылетел из Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» предложило аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино возглавить команду.

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