Сарри покинул пост главного тренера «Ювентуса»
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте «Ювентуса».
В клубе поблагодарили тренера за работу на посту главного тренера и за триумф в национальном чемпионате Италии сезона-2019/20. При этом в «Ювентусе» отметили, что завоевание скудетто стало вершиной личного пути специалиста.
Сарри известен по работе с итальянский «Эмполи» и «Наполи», а также английским «Челси». Он возглавил «Ювентус» в 2019 году, но ограничился лишь победой в чемпионате Италии. Накануне туринский коллектив вылетел из Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» предложило аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино возглавить команду.