Источник: руководство «Ювентуса» сделало предложение Почеттино

Руководство туринского «Ювентуса» предложило аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино возглавить команду,

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на SportItalia. По информации источника, клуб намерен найти замену Маурицио Сарри, под руководством которого клуб вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов после матчей с «Лионом».

Последним местом работы 48-летнего аргентинца был «Тоттенхэм». Почеттино был уволен из лондонского клуба зимой 2019 года. Вместе с «Тоттенхэмом» он дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).

Ранее Сарри выразил мнение, что руководство «Ювентуса» не должно уволить его за вылет из ЛЧ.