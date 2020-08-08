Источник: руководство «Ювентуса» сделало предложение Почеттино
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Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на SportItalia. По информации источника, клуб намерен найти замену Маурицио Сарри, под руководством которого клуб вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов после матчей с «Лионом».
Последним местом работы 48-летнего аргентинца был «Тоттенхэм». Почеттино был уволен из лондонского клуба зимой 2019 года. Вместе с «Тоттенхэмом» он дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).
Ранее Сарри выразил мнение, что руководство «Ювентуса» не должно уволить его за вылет из ЛЧ.