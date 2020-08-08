Сарри не считает, что руководство «Ювентуса» должно уволить его за вылет из ЛЧ

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри считает, что руководство клуба не будет принимать решение о его отставке на основании вылета команды из Лиги чемпионов от «Лиона».
Сарри не считает, что руководство «Ювентуса» должно уволить его за вылет из ЛЧ
  • Reuters

«Не думаю, что руководители наивысшего уровня будут принимать решение на основе результата одного матча. Будут оценивать весь сезон. Я нахожу этот вопрос оскорбительным, но не по отношению ко мне, а по отношению к директорам клуба. У меня есть действующий контракт, я буду его уважать и ничего не жду», — цитирует Сарри Football Italia.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» одержал победу над французским «Лионом» со счётом 2:1, но вылетел из турнира из-за поражения в первом матче на выезде (0:1).

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» не исключают возможности увольнения Сарри и вели переговоры с Зиданом.

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