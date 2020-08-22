«Спартак» и «Локо» сыграют внимательно и строго»: Кечинов об удачной серии Николича, риске Тедеско и проблемах Бакаева

«Спартаку» в матче четвёртого тура РПЛ необходима победа. Об этом в преддверии московского дерби в интервью RT заявил бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов. По его словам, пара осечек могут отбросить красно-белых в середину турнирной таблицы. Также эксперт предположил, как будет развиваться встреча, рассказал, кто из тренеров может пойти на риск, и охарактеризовал роль Алексея Миранчука.

«Это равные соперники, как по составу, так и по игре»

— «Локомотив» в первых трёх турах РПЛ набрал семь баллов, а «Спартак» потерял очки в матче с уступающими в классе «Сочи» и «Уфой». Можно ли назвать железнодорожников фаворитами противостояния?

— Ни в коем случае. На мой взгляд, это равные соперники, как по составу, так и по игре. Ни у «Локомотива», ни у «Спартака» нет такого запаса прочности, как у «Зенита». Да, железнодорожники на старте сезона набрали чуть больше очков, но в целом на сегодняшний день не сильно превосходят красно-белых.

— Учитывая, как красно-белые умеют пользоваться свободным пространством на чужой половине поля, можно ли предположить, что «Локомотив» будет действовать осторожно, как это было в последнем матче между командами (в рамках 27-го тура прошлого сезона РПЛ (1:1). — RT)?

— Скорее всего. Они ведь изучают соперника. «Локомотив» будет играть на своих сильных сторонах. Но и «Спартак» наверняка приготовит оппоненту какие-то сюрпризы. В любом случае нас ожидает интересная и результативная игра. Осмелюсь предположить, что закончится она вничью. В последнее время команды частенько расходились миром.

— Матчи между командами складывались по-разному. Порой они получались не слишком зрелищными, а иногда довольно результативными. Стоит ли ожидать от команд смелой игры с учётом того, что сезон только начинается и право на ошибку есть?

— Я бы не сказал, что команды спокойно могут ошибаться и терять очки, тем более «Спартак». Да и «Локомотиву» допускать осечку нельзя, ведь «Зенит» уже ушёл в отрыв, а ЦСКА в субботу сыграет с не самым сильным «Рубином». А если «Спартак» потеряет очки ещё пару раз, то рискует повторить предыдущий сезон и опуститься до борьбы за седьмое — девятое места. Поэтому ставки очень высоки. Подопечным Тедеско кровь из носу нужна победа. Тем более четыре балла команда не добрала в матчах с «Сочи» и «Уфой». «Зенит» в таких встречах не оступается. Плюс результат дерби сильно скажется на психологическом состоянии.

— Кто из тренеров скорее сумеет удивить оппонента — Доменико Тедеско или Марко Николич?

— Тедеско чуть опытнее и поработал в Бундеслиге, но по большому счёту всё это ерунда. На поле выйдут футболисты, а не Тедеско с Николичем. Именно игроки будут делать результат. Понятно, что от тактики, стратегии на матч зависит очень многое, но в конечном счёте всё решает состояние команд в данный момент. Но, думаю, Доменико способен рискнуть. В зависимости от соперника он делает ставку на разное сочетание футболистов. А в воскресенье победа «Спартаку» будет необходима.

— Может ли оказаться решающим в данной встрече фактор Алексея Миранчука? На старте сезона он забил уже два мяча, а всего летом — девять, в том числе «Спартаку».

— Зато у «Спартака» практически в каждом матче забивает Джордан Ларссон. Эсекьель Понсе отличился в двух встречах кряду. Да, Миранчук находится в хорошей форме, но в команде Тедеско тоже есть люди, способные сделать разницу. Другое дело, если железнодорожникам предоставят свободу. Тогда они реализуют свои моменты. Поэтому, думаю, команды сыграют очень внимательно и строго. Кто потеряет концентрацию, тот и потерпит поражение.

«Предположу, что «Спартак» сделает акцент на атаку»

— Сумеют ли Ведран Чорлука с Джейсоном Мурило, которые играют далеко не безгрешно, справиться с быстрой и маневренной тройкой нападения «Спартака»?

— Мне, как болельщику «Спартака», конечно, хотелось бы, чтобы они не справились с этой задачей. Буду надеяться на это.

— Судьба матча может решиться в центре поля, где у «Локомотива» действует сильная пара опорников Дмитрий Баринов — Гжегож Крыховяк. Не стоит ли Тедеско пожертвовать одним из нападающих, чтобы укрепить центр поля работоспособным Романом Зобниным?

— Не забывайте, что в опорной зоне красно-белых закрепился Алекс Крал. Он выполняет огромный объём работы, в том числе и в разрушении. Тедеско проанализирует ситуацию и поставит на данную позицию человека, который не только способен отобрать мяч, но и выполнить грамотный первый пас. В принципе Зобнин на эту роль подходит.

— Не кажется ли вам, что, помимо него, в команде некому будет разрушать в центре поля?

— Многое будет зависеть от того, какую расстановку выберет тренерский штаб красно-белых на данную встречу. Пара Крал — Наиль Умяров всё-таки больше нацелена на атаку, работу с мячом и построение комбинаций. Черновой работы они выполняют мало. Но, в конце концов, даже если Зобнин останется на правом фланге обороны, он сможет смещаться в эту зону и помогать партнёрам. Если же «Спартак» станет отталкиваться от центральной оси «Локо», то Роман может вернуться на позицию опорника. Предположу, что красно-белые сделают акцент на атаку. К тому же не стоит забывать, что команда сыграет на своём поле.

— В игре с «Уфой» «Спартаку» явно не хватало последнего паса. Можно ли ожидать возвращения в стартовый состав Зелимхана Бакаева?

— Здесь необходимо напомнить, что в ноябре прошлого года он в матче этих команд отдал три голевые передачи. Но мы с вами не наблюдаем ситуацию внутри команды и не знаем, в какой форме находится на данный момент Зелимхан. А тренеры находятся в курсе всего и делают свои выводы. Возможно, Бакаев сейчас просто не в порядке. Будем надеяться, что увидим его.

Но я бы ещё вспомнил о таком футболисте как Максим Глушенков. Я смотрел матч «Локомотива» и «Крыльев Советов» в июне. Самарцы загубили кучу моментов, должны были выигрывать с крупным счётом, а Глушенков разрывал защитников. Поэтому, возможно, с первых минут в дерби выйдет именно он. Всё-таки у каждого футболиста есть удобные соперники. Нельзя исключать, что Глушенков попадёт в основу вместе с Бакаевым, как в матче первого тура с «Сочи», а Зобнин с Кралом сыграют в середине.

— В стартовом составе «Локомотива» в последних двух матчах не находилось места Антону Миранчуку. Не лишает ли это железнодорожников незаменимой сыгранности братьев?

— Мало того что они понимают друг друга с полуслова, так Антон ещё является футболистом высокого класса. Видимо, у него тоже имеются некие проблемы, о которых мы не знаем. Не верю, что Антон не попадает в состав, находясь в хорошей форме. Что касается Дмитрия Рыбчинского, то он оставил у меня положительные впечатления. Парень молодой техничный, смотрится неплохо.

— У «Локомотива» в последних матчах на острие нападения действовал Фёдор Смолов. Однако хватит ли команде его одного с учётом того, что у «Спартака» в центре обороны действуют сразу три человека?

— Не вижу в этом проблемы. Железнодорожники в последнее время всегда играли с одним нападающим. Да, «Спартак» в центре обороны использует сразу троих защитников, но они же не толпятся в одном месте, а закрывают разные зоны. Плюс у Смолова есть хорошая поддержка в лице Алексея Миранчука и Рыбчинского. Имеется и хорошая поддержка из глубины.