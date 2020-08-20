Дубль Азмуна и красивый гол Влашича: как «Зенит» обыграл ЦСКА и вышел в лидеры РПЛ

«Зенит» на своём поле одержал победу над ЦСКА в матче третьего тура и вышел в лидеры чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Встреча завершилась со счётом 2:1. У хозяев дубль оформил Сердар Азмун, а у гостей великолепным дальним ударом отметился Никола Влашич. При этом с первых минут на поле появился Артём Дзюба, пропустивший предыдущую игру из-за травмы.

В Санкт-Петербурге завершился центральный матч третьего тура Российской премьер-лиги. Дубль Сердара Азмуна помог «Зениту» взять верх над ЦСКА и продлить успешную серию в чемпионате. Подопечные Сергея Семака набрали девять очков и вышли в единоличные лидеры первенства страны.

За последнее время санкт-петербуржцы стали одним из самых неудобных оппонентов для армейцев. В последних 14 матчах красно-синие одержали лишь одну победу и потерпели семь поражений. Последний успех был датирован ноябрём 2018 года. Тогда подопечные Виктора Гончаренко отправили в ворота Андрея Лунёва два безответных мяча, а точными ударами отметились Фёдор Чалов и Арнор Сигурдссон. Примечательно, что если ЦСКА практически полностью сохранил тот состав, лишившись только Родриго Бекао и Дмитрия Ефремова, то «Зенит» обновился более чем наполовину. Клуб покинули Евгений Чернов, Луиш Нету, Клаудио Маркизио, Олег Шатов и Роберт Мак, а Эммануэль Маммана отправился в аренду в «Сочи».

Как всегда, особое внимание было уделено главному арбитру встречи. На этот раз им оказался Виталий Мешков, ранее лишь дважды получавший назначения на матчи между «Зенитом» и ЦСКА. В последний раз он обслуживал противостояние команд в 2015 году. Тогда соперники разошлись миром.

В сравнении с предыдущим туром в составах обоих коллективов произошли изменения. У «Зенита» восстановился от травмы Артём Дзюба, вследствие чего Эмилиано Ригони остался в запасе. При этом Сергей Семак довольно оригинально решил проблему с отсутствием дисквалифицированного Ярослава Ракицкого и определил в центр защиты номинального бровочника Дугласа Сантоса. При этом его место на левом фланге занял Юрий Жирков.

У ЦСКА же вернулся в обойму Никола Влашич и сразу попал в число 11 стартовых. Чего нельзя сказать о Фёдоре Чалове, который в очередной раз остался вне заявки. Зато с первых минут на поле «Газпром Арены» появились исландский защитник Хёрдур Магнуссон, а также аргентинский нападающий Адольфо Гайч. Футболист по прозвищу Танк впервые был включён в основу и оказался единственным форвардом, а автор победного гола в ворота «Тамбова» Илья Шкурин остался на скамейке.

Всего два месяца назад команды встречались друг с другом на «ВЭБ Арене», и тогда уже к восьмой минуте петербуржцы вели с разницей в два мяча. Москвичи явно учли ошибки и были более собранны в обороне, не позволяя трио в лице Дзюбы, Малкома и Сердара Азмуна хозяйничать вблизи своей штрафной. Да, хозяева владели преимуществом, но некоторое время не могли создать особых проблем гостям. Весь креатив ограничивался подачами с фланга и индивидуальными действиями бывшего форварда «Барселоны». При этом в начале атак чувствовалось отсутствие Ракицкого, обладающего отличным первым пасом.

Но давление «Зенита» всё же дало плоды. На 19-й минуте очередной заброс на Дзюбу оказался точным, а форвард сборной России выиграл борьбу на втором этаже и сделал скидку в штрафную. Игорь Дивеев забыл об одном из двух лучших бомбардиров прошедшего сезона и позволил Азмуну беспрепятственно «расстрелять» Акинфеева. Иранец отличился во втором матче подряд.

Но уже семь минут спустя Дивеев реабилитировался и выступил в роли ассистента в эпизоде с голом ЦСКА. Центральный защитник протащил мяч на чужую половину поля и оставил его Влашичу. Тот поначалу пытался найти варианты для развития атаки, но таковых не обнаружил и взял инициативу в свои руки. Никола сместился в центр, убрал Вильмара Барриоса и нанёс великолепный удар в дальний угол. Михаил Кержаков оказался бессилен.

В концовке тайма болельщики стали свидетелями не только нескольких опасных эпизодов, но и конфликтов. Лучший бомбардир ЦСКА Константин Кучаев оживился и имел два шанса забить, а Влашич — оформить дубль. Но если россиянину не хватило точности, то хорвату помешал Кержаков. При этом бывший хавбек «Эвертона» успел отметиться и со знаком «минус», получив жёлтую карточку за попадание локтем в бровь Жиркову. У ветерана «Зенита» открылось рассечение, а на поле пришлось выйти медицинской бригаде.

Не обошлось и без спорных моментов. Так, в ходе одного из наступлений гостей мяч угодил в руку Магомеда Оздоева, но Мешков никак не отреагировал. Не подсказал ему и видеоассистент арбитра Алексей Сухой. На перерыв коллективы ушли с таким же счётом, с которым завершилось их предыдущее противостояние в Северной столице.

Ещё в концовке первой половины повреждение получил Кирилл Набабкин, а в перерыве выяснилось, что защитник не может продолжить встречу. В итоге его место в тройке защитников занял Виктор Васин, ставший одним из антигероев предыдущего матча между ЦСКА и «Зенитом». Тогда он неоднократно проигрывал верховую дуэль Дзюбе, а в эпизоде с голом Малкома махнул ногой мимо мяча.

Начало второго тайма получилось очень спокойным, а самым примечательным событием стала двойная замена Гончаренко. Гайч не запомнился успешными действиями и отправился отдыхать, а компанию ему составил Константин Марадишвили, в пассиве которого значилась жёлтая карточка. Но если выход Яки Бийола стал вполне ожидаемым, то появление Наира Тикнизяна можно было назвать сюрпризом. Воспитанник академии расположился на левом фланге, а Влашич взял на себя роль «ложной девятки».

Однако тактические преобразования Гончаренко не пошли на пользу. Петербуржцы забрали мяч себе и принялись осаждать владения противника. Поначалу вся опасность исходила от Малкома, который совершал сольные проходы и бил из-за пределов штрафной, но за 20 минут до конца основного времени дубль оформил Азмун. Позиционная атака завершилась передачей Вячеслава Караваева на набегающего иранца, а тот неотразимо пробил в угол и вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ. По этому показателю он сравнялся с Кристианом Нобоа.

За девять минут до конца ЦСКА провёл все возможные пять замен, в то время как «Зенит» не произвёл ни одной. Поле покинули Влашич и подуставший Кучаев, а вместо них появились Шкурин и Сигурдссон. Однако и это не помогло гостям склонить чашу весов на свою сторону. Более того, хозяева были ближе к тому, чтобы увеличить разницу в счёте, а лучший шанс упустил Азмун. Петербуржцам удалась молниеносная контратака, в ходе которой Малком вывел Сердара один на один с Акинфеевым. Но иранец был не так искусен в обработке и не смог пробить.

В самой концовке противники обменялись опасными выпадами, но ближе к голу вновь были хозяева. На удар головой Магнуссона они ответили попытками Дзюбы и вышедшего на замену Александра Ерохина, но все они оказались неточны. «Зенит» на своём поле взял верх над ЦСКА и продлил победную серию до трёх встреч. Подопечные Семака набрали девять очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ. Армейцы с шестью баллами расположились на четвёртой строчке.