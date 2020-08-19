Рахимов высказался о травме Чалова в преддверии матча РПЛ с «Зенитом»

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Известный тренер Рашид Рахимов высказался о травме нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в преддверии матча третьего тура РПЛ с «Зенитом».
Рахимов высказался о травме Чалова в преддверии матча РПЛ с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Футбол не обходится без потерь. Выбывшим из строя игрокам всегда приходится искать правильные замены. Поэтому у команды должна быть хорошая обойма исполнителей. ЦСКА, на первый взгляд, решил проблемы в атаке с приобретением Ильи Шкурина и Адольфо Гайча. С другой стороны, пока мы не можем сказать, кто из них номер один в ЦСКА. А до того на поле всегда выходил Чалов, даже если не забивал. Шкурин с Гайчем ещё должны адаптироваться в РПЛ», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Рахимов отметил, что Малкому нет разницы, где играть.

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