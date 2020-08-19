Тренер о матче «Зенит» — ЦСКА: один эпизод может поломать все тактические построения

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Известный тренер Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.
Тренер о матче «Зенит» — ЦСКА: один эпизод может поломать все тактические построения
  • РИА Новости

«Если армейцы забьют быстрый мяч, «Зениту» потребуется больше играть в атаку, смещать зону обороны выше. Всё зависит от того, как будут развиваться события. Один эпизод может поломать все тактические построения. Поэтому июньский матч (поражение ЦСКА со счётом 0:4 в рамках прошлого сезона РПЛ. — RT) на нынешний проецировать не стоит», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Рахимов объяснил, как дисквалификация Ракицкого скажется на «Зените» в матче с ЦСКА.

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