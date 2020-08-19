Рахимов объяснил, как дисквалификация Ракицкого скажется на «Зените» в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Известный тренер Рашид Рахимов объяснил, как дисквалификация основного центрального защитника Ярослава Ракицкого может сказаться на «Зените» в матче третьего тура РПЛ с ЦСКА.
Рахимов объяснил, как дисквалификация Ракицкого скажется на «Зените» в матче с ЦСКА
  • РИА Новости

«Всё зависит от ЦСКА. От того, насколько сильное давление окажет московская команда на оборону соперника. Если оно будет достаточным, Деяну Ловрену придётся помогать молодому одноклубнику Даниле Прохину, страховать его и отвлекаться от прямых обязанностей. Но если у армейцев не получится регулярно напрягать Прохина, ему будет проще адаптироваться», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Рахимов предположил, что у «Зенита» могут возникнуть кадровые проблемы.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить