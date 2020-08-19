Рахимов объяснил, как дисквалификация Ракицкого скажется на «Зените» в матче с ЦСКА
- РИА Новости
«Всё зависит от ЦСКА. От того, насколько сильное давление окажет московская команда на оборону соперника. Если оно будет достаточным, Деяну Ловрену придётся помогать молодому одноклубнику Даниле Прохину, страховать его и отвлекаться от прямых обязанностей. Но если у армейцев не получится регулярно напрягать Прохина, ему будет проще адаптироваться», — заявил тренер в интервью RT.
Ранее Рахимов предположил, что у «Зенита» могут возникнуть кадровые проблемы.