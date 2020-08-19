Рахимов объяснил, как дисквалификация Ракицкого скажется на «Зените» в матче с ЦСКА

Известный тренер Рашид Рахимов объяснил, как дисквалификация основного центрального защитника Ярослава Ракицкого может сказаться на «Зените» в матче третьего тура РПЛ с ЦСКА.

«Всё зависит от ЦСКА. От того, насколько сильное давление окажет московская команда на оборону соперника. Если оно будет достаточным, Деяну Ловрену придётся помогать молодому одноклубнику Даниле Прохину, страховать его и отвлекаться от прямых обязанностей. Но если у армейцев не получится регулярно напрягать Прохина, ему будет проще адаптироваться», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Рахимов предположил, что у «Зенита» могут возникнуть кадровые проблемы.