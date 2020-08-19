Рахимов: у «Зенита» могут возникнуть проблемы
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- РИА Новости
«Даже в последнем матче с «Ростовом» мы увидели, что скамейка очень короткая. Когда команда начнёт играть по три раза в неделю, такого количества футболистов будет недостаточно. Чемпиону нужно иметь хорошую обойму. Если петербуржцы никого не приобретут, у них могут возникнуть проблемы, тем более с учётом нового лимита», — заявил Рахимов в интервью RT.
По словам специалиста, «Зениту» после ухода нескольких опытных россиян не хватает отечественных футболистов.
«Состав «Зенита» пополнили Андрей Мостовой и Данил Круговой, но они не имеют такого опыта, как те футболисты, которые ушли. Ведь Олег Шатов, Игорь Смольников и Далер Кузяев неоднократно становились чемпионами России, выступали за сборную. На таком уровне ещё нужно уметь играть», — добавил Рахимов.
Ранее Уткин заявил, что уверен в победе «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.