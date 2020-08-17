Уткин уверен в победе «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ

Известный спортивный журналист Василий Уткин выразил уверенность в победе петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В конце нашего выпуска я хочу поздравить «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России 2021 года. До свидания», — сказал Уткин в конце своей передачи на YouTube.

В первых двух турах нового сезона «Зенит» одержал две победы и возглавляет турнирную таблицу.

Сине-бело-голубые становились чемпионами страны в прошлом и позапрошлом сезонах.

Ранее Гжегож Крыховяк выразил мнение, что травмы помешали «Локомотиву» завоевать чемпионство в прошлом сезоне.