Крыховяк считает, что травмы помешали «Локомотиву» завоевать чемпионство

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Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что команда могла выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2019/20, если бы не чногочисленные травмы футболистов.
Крыховяк считает, что травмы помешали «Локомотиву» завоевать чемпионство
  • © Юлия Честнова
  • РИА Новости

«Не думаю, что между «Локомотивом» и «Зенитом» есть большая разница в классе. В прошлом сезоне мы доказали, что способны их обыгрывать. Сейчас это тоже по силам, главное — выложиться на максимум, пройти в таком режиме всю дистанцию. Год назад мы хорошо стартовали, но нам сильно помешали травмы. Из-за них мы упустили чемпионство. Я считаю, это сигнал для всех парней, потому что всё зависит от нашей ответственности. Недостаточно только хорошо тренироваться. Чтобы оставаться в форме и не травмироваться, играя каждые три-четыре дня, важна каждая мелочь: начиная с соблюдения режима и заканчивая правильным питанием», — заявил польский футболист в интервью Sport24.

«Локомотив» занял второе место по итогам прошлого сезона РПЛ, уступив «Зениту» 15 очков.

Ранее Камано прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом».

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