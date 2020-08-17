Крыховяк считает, что травмы помешали «Локомотиву» завоевать чемпионство
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- РИА Новости
«Не думаю, что между «Локомотивом» и «Зенитом» есть большая разница в классе. В прошлом сезоне мы доказали, что способны их обыгрывать. Сейчас это тоже по силам, главное — выложиться на максимум, пройти в таком режиме всю дистанцию. Год назад мы хорошо стартовали, но нам сильно помешали травмы. Из-за них мы упустили чемпионство. Я считаю, это сигнал для всех парней, потому что всё зависит от нашей ответственности. Недостаточно только хорошо тренироваться. Чтобы оставаться в форме и не травмироваться, играя каждые три-четыре дня, важна каждая мелочь: начиная с соблюдения режима и заканчивая правильным питанием», — заявил польский футболист в интервью Sport24.
«Локомотив» занял второе место по итогам прошлого сезона РПЛ, уступив «Зениту» 15 очков.
Ранее Камано прилетел в Москву для подписания контракта с «Локомотивом».