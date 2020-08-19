Рахимов высказался об ошибках ЦСКА в обороне
- РИА Новости
«Ошибок по-прежнему достаточно. Футболисты ЦСКА, на мой взгляд, только начинают входить в сезон. Даже в матче с «Тамбовом» у армейцев имелись определённые проблемы. Подопечные Сергея Первушина в концовке даже могли вырвать ничью. Поэтому говорить о надёжной игре красно-синих в обороне пока сложно», — заявил Рахимов в интервью RT.
Однако, по словам специалиста, на матч третьего тура РПЛ с «Зенитом» футболисты ЦСКА выйдут с другим настроем и будут полны желания проявить себя.
Ранее Рахимов поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.