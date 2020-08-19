Дивеев: ЦСКА ждёт настоящее испытание в матче с «Зенитом»

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился своими ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Дивеев: ЦСКА ждёт настоящее испытание в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Мы одержали две победы на старте сезона, однако в среду нас ждёт настоящее испытание. Прошлая встреча с «Зенитом» для нас получилась неудачной. Приложим все силы, чтобы на этот раз всё сложилось иначе», — цитирует Дивеева клубная пресс-служба.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 19 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко раскритиковал форварда ЦСКА Илью Шкурина за отказ играть в сборной Белоруссии.

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