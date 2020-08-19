Гуренко раскритиковал Шкурина за отказ играть в сборной Белоруссии

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Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал отказ форварда ЦСКА Ильи Шкурина выступать за сборную Белоруссии до смены власти в стране.
Гуренко раскритиковал Шкурина за отказ играть в сборной Белоруссии
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«Это его право, его выбор. Я надеюсь, никто, кроме него, не будет отказываться. Ты играешь за страну, за тех людей, которые выходят на демонстрации, защищаешь честь своей родины. Мне кажется, наоборот, в тяжёлую минуту было бы важнее дать хороший результат, чтобы народ ещё больше сплотился», — цитирует Гуренко «Советский спорт».

В настоящее время в Белоруссии проходят акции протеста людей, несогласных с результатами президентских выборов в стране.

Ранее футболист ЦСКА Шкурин отказался играть за сборную Белоруссии до ухода Лукашенко.

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