Гуренко раскритиковал Шкурина за отказ играть в сборной Белоруссии

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал отказ форварда ЦСКА Ильи Шкурина выступать за сборную Белоруссии до смены власти в стране.

«Это его право, его выбор. Я надеюсь, никто, кроме него, не будет отказываться. Ты играешь за страну, за тех людей, которые выходят на демонстрации, защищаешь честь своей родины. Мне кажется, наоборот, в тяжёлую минуту было бы важнее дать хороший результат, чтобы народ ещё больше сплотился», — цитирует Гуренко «Советский спорт».

В настоящее время в Белоруссии проходят акции протеста людей, несогласных с результатами президентских выборов в стране.

Ранее футболист ЦСКА Шкурин отказался играть за сборную Белоруссии до ухода Лукашенко.