Гайч впервые сыграет за ЦСКА с первых минут в матче с «Зенитом»

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Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко назвал состав на центральный матч третьего тура чемпионата России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Гайч впервые сыграет за ЦСКА с первых минут в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

Впервые с самого начала матча на поле выйдет форвард Адольфо Гайч. Также в основе сыграет Никола Влашич. Кроме того, Гончаренко остановил свой выбор на вратаре Игоре Акинфееве, защитниках Марио Фернандесе, Кирилле Набабкине, Хёрдуре Магнуссоне, Георгие Щенникове и Игоре Дивееве, полузащитниках Константине Марадишвили, Иване Облякове и Константине Кучаеве.

Встреча начнётся в 20:00 мск. 

Ранее сообщалось, что известный тренер Рашид Рахимов высказался об ошибках ЦСКА в обороне.

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