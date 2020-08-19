Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Зениту» принесли два гола Сердара Азмуна, забившего на 19-й и 69-й минутах с передач Артёма Дзюбы и Вячеслава Караваева.

ЦСКА ответил голом Николы Влашича, отличившегося на 26-й минуте с передачи Игоря Дивеева.

В четвёртом туре «Зенит» на своём поле примет «Тамбов», а ЦСКА в Москве — казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Ростов» в третьем туре РПЛ.