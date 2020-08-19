Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Зениту» принесли два гола Сердара Азмуна, забившего на 19-й и 69-й минутах с передач Артёма Дзюбы и Вячеслава Караваева.
ЦСКА ответил голом Николы Влашича, отличившегося на 26-й минуте с передачи Игоря Дивеева.
В четвёртом туре «Зенит» на своём поле примет «Тамбов», а ЦСКА в Москве — казанский «Рубин».
Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Ростов» в третьем туре РПЛ.