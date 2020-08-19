«Динамо» победило «Ростов» в третьем туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась о счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Динамо» принесли голы Максимилиана Филиппа, реализовавшего пенальти на 42-й минуте, и Николая Комличенко, забившего с передачи Себастьяна Шиманьски на 45-й минуте.
В четвёртом туре «Динамо» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Ростов» в гостях встретится с «Уфой».
Ранее сообщалось, что дубль Одисе Роши помог «Ахмату» победить «Ротор» в третьем туре РПЛ.