«Динамо» победило «Ростов» в третьем туре РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась о счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Динамо» принесли голы Максимилиана Филиппа, реализовавшего пенальти на 42-й минуте, и Николая Комличенко, забившего с передачи Себастьяна Шиманьски на 45-й минуте.

В четвёртом туре «Динамо» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Ростов» в гостях встретится с «Уфой».

Ранее сообщалось, что дубль Одисе Роши помог «Ахмату» победить «Ротор» в третьем туре РПЛ.