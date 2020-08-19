«Спартак» поделил очки с «Уфой» в выездном матче чемпионата России

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Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» на выезде в матче третьего тура Российской премьер-лиги (1:1).
«Спартак» поделил очки с «Уфой» в выездном матче чемпионата России
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В дебюте встречи счёт открыл капитан хозяев Павел Аликин. Затем спартаковец Джордан Ларссон не реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR судьёй Станиславом Васильевым.

На 18-й минуте после подачи Ларссона отличился Эсекьель Понсе.

Во втором тайме «Спартак» имел ощутимое преимущество, создал ряд хороших моментов, но забить ещё раз не сумел.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» ушёл от поражения в матче третьего тура РПЛ с «Уралом».

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