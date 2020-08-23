Голы Ларссона и Соболева, травмы трёх игроков сборной России: как «Спартак» обыграл «Локомотив» в четвёртом туре РПЛ

«Спартак» на своём поле одержал победу над «Локомотивом» в матче четвёртого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. В составе хозяев голами отметились Джордан Ларссон и Александр Соболев, а у гостей первый мяч в карьере забил Мурило. По ходу игры травмы получили трое футболистов сборной России: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Фёдор Смолов.

На стадионе «Открытие Арена» в Москве завершился центральный матч четвёртого тура Российской премьер-лиги. «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» и продлил беспроигрышную серию в дерби до шести встреч. Игра запомнилась эффектными голами Джордана Ларссона, Александра Соболева и Мурило, а также рядом травм гостей.

Дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» является одним из самых статусных в российском футболе, поэтому вряд ли нуждается в рекламе. На протяжении последних 20 лет команды стабильно входят в число лидеров лиги и борются за медали, а их очные противостояния привлекают огромное внимание аудитории. Но пресс-службы клубов решили ещё немного подогреть ажиотаж к центральному матчу четвёртого тура РПЛ и устроили дуэль в социальных сетях. На протяжении нескольких часов они обменивались шутками и видеозаписями голов в ворота друг друга за последние годы.

При этом на кону в этой встрече стояло звание главного преследователя «Зенита» в национальном первенстве. После трёх туров «Локомотив» имел в своём активе семь очков и в случае успеха выходил на чистое второе место и сокращал отставание от лидера чемпионата до двух баллов. Что касается «Спартака», то победа также выводила его на вторую строчку, правда, лишь по дополнительным показателям. Подопечные Доменико Тедеско набирали восемь очков и сравнивались по этому показателю с футболистами «Сочи».

Исходя из турнирного положения, «Локомотив» можно было считать фаворитом, если бы не одно «но». За последние три года команды провели пять официальных игр, но железнодорожники ни разу не смогли взять верх. Трижды была зафиксирована ничья, а ещё дважды победили красно-белые. Последний раз «Спартак» уступал 19 августа 2017 года. Тогда соперники на двоих забили семь мячей (4:3), а автором решающего гола стал португалец Мануэл Фернандеш.

Говоря о составах, для «Спартака» важным событием стало возвращение на скамейку Доменико Тедеско. Немецкий спортсмен пропустил две игры из-за проблем со здоровьем, в которых его подменял ассистент Андреас Хинкель. При этом звёздный новичок Александр Кокорин вновь не попал в заявку. В итоге, пару форвардов составили Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, а Александр Соболев остался в запасе.

В свою очередь, Марко Николич решил удивить своего визави и сыграть по схеме с двумя чистыми нападающими. Фёдор Смолов и Эдер вышли в паре, в связи с чем на скамейке оказался талантливый вингер Дмитрий Рыбчинский. По флангам полузащиты расположились братья Алексей и Антон Миранчук, а в центре — Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк. На скамейку сходу попал Франсуа Камано, лишь в понедельник подписавший контракт с клубом.

Дебют встречи получился крайне насыщенным. Уже к десятой минуте оппоненты получили шанс исполнить штрафной в опасной близости от ворот. Но если Ларссон предпочёл нанести прямой удар и не преуспел, то Алексей Миранчук исполнил прицельную подачу на Мурило. Бразилец оказался расторопнее всех и оставил не у дел Александра Максименко, забив первый мяч в карьере. Примечательно, что в момент передачи Ведран Чорлука толкнул Георгия Джикию, но арбитр Сергей Карасёв никак не отреагировал.

Однако уже 18 минут спустя «Локомотив» лишился своего звёздного опорного хавбека. Баринов травмировал колено и со слезами на глазах покинул поле на носилках, а вместо него вышел Станислав Магкеев. Примечательно, что повреждение он получил ещё на седьмой минуте, когда с нарушением правил остановил прорыв Бакаева, а впоследствии лишь усугубил его.

Несчастья гостей продолжились после 30-й минуты. Сначала они допустили грубейшую ошибку в обороне и позволили Ларссону беспрепятственно пробить с границы вратарской зоны. Айртон выиграл борьбу на втором этаже и исполнил идеальную скидку, но швед упустил великолепный шанс восстановить паритет. А затем «Локомотив» потерял ещё одного из своих лидеров. Алексей Миранчук предпринял неудачную попытку отбора и получил травму задней поверхности бедра. Как и Баринов, он отчаянно пытался продолжить игру, но повреждение дало о себе знать. Его сменил автор ассистентского дубля в стартовом матче сезона Рыбчинский.

Концовка тайма запомнилась не опасными моментами, но стыками, в которых в роли пострадавших выступали представители хозяев. Сначала Рыбчинский врезался в Джикию, а несколько секунд спустя Мацей Рыбусь попал локтем по лицу Роману Зобнину. Карасёв показал поляку заслуженную жёлтую карточку, а совсем скоро наградил «горчичником» и его соотечественника. Крыховяк жёстко остановил прорыв Наиля Умярова.

Во втором тайме «Спартак» продолжил действовать первым номером и быстро добился успеха. Уже на 53-й минуте Умяров исполнил великолепный пас на 30 метров, а Ларссон убежал от зазевавшихся защитников соперника и вышел один на один с Маринато Гильерме. На этот раз швед был гораздо более хладнокровен и пробил точно в дальний угол. Джордан оформил третий гол в сезоне и сравнялся с Кристианом Нобоа в гонке бомбардиров.

Но уже на исходе часа игры красно-белые потеряли футболиста из-за травмы. Как и Миранчук, Понсе потянул заднюю поверхность бедра и был вынужден покинуть поле. Вместо него появился Соболев, но долгое время не мог проявить себя. «Локомотив» хоть и действовал от обороны, но неоднократно организовывал резкие контрвыпады. Сначала Крыховяк, а затем и Эдер имели неплохие шансы отличиться. Но ни у поляка, ни у португальца удар не получился.

Впоследствии преимущество «Спартака» лишь нарастало. Красно-белые взяли мяч под свой контроль и принялись осаждать штрафную площадь противника. Зобнин и Ларссон без устали бороздили правую правку, регулярно создавая проблемы для обороны, но не могли нанести решающий удар. А «Локомотив» вновь отвечал контратаками, одна из которых чуть было не завершилась голом. Эдер вырвался на рандеву с Максименко, но пробил крайне неточно, чем вызвал недовольство со стороны Антона Миранчука. Хавбек поддерживал наступление и в случае передачи мог поразить пустые ворота.

А уже спустя несколько минут вновь сработало одно из главных правил футбола. «Спартак» гораздо более бережно отнёсся к своему моменту и во второй раз заставил капитулировать Гильерме. Айртон вновь поддержал наступление и исполнил навес в штрафную, а Алекс Крал выиграл верховую борьбу и скинул мяч за спину. Соболев «расстрелял» голкипера сборной России и довершил камбэк красно-белых.

Действующий серебряный призёр РПЛ бросился отыгрываться, но у нег не хватило ни сил, ни ресурсов. Смолов получил травму и отправился на скамейку, а вышедшие Виталий Лисакович, Рифат Жемалетдинов и Камано не отметились результативными действиями. «Спартак» продлил беспроигрышную серию в противостоянии с «Локомотивом», а железнодорожники потерпели первое поражение под руководством Николича.