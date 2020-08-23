Футболист «Локомотива» Баринов получил травму колена в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
Уже на 16-й минуте встречи хавбек упал на газон, схватившись за колено.
Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на электрокаре, при этом Баринов со слезами на глазах покидал чашу стадиона.
Вместо него на поле вышел Станислав Магкеев.
В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в четырёх матчах, в которых забил один мяч.
Ранее сообщалось, что Кокорин не вошёл в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом».