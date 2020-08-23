Футболист «Локомотива» Баринов получил травму колена в матче со «Спартаком»

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов получил травму в центральном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

Уже на 16-й минуте встречи хавбек упал на газон, схватившись за колено.

Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на электрокаре, при этом Баринов со слезами на глазах покидал чашу стадиона.

Вместо него на поле вышел Станислав Магкеев.

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в четырёх матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Кокорин не вошёл в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом».