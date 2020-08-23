Кокорин не вошёл в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Московский футбольный клуб «Спартак» определился со стартовым составом команды на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

С первых минут на поле «Открытие Арены» в составе команды «Спартака» выйдут Александр Максименко, Самуэль Жиго, Айртон, Павел Маслов, Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Алекс Крал, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

В заявку на игру не вошёл 29-летний Александр Кокорин, который перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но из-за травмы не сыграл ещё ни одного матча за новую команду.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа и начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Смолов включён в стартовый состав «Локомотива» на дерби со «Спартаком».