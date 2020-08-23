Кокорин не вошёл в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Спартак» определился со стартовым составом команды на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Кокорин не вошёл в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»
  • ©spartak.com

С первых минут на поле «Открытие Арены» в составе команды «Спартака» выйдут Александр Максименко, Самуэль Жиго, Айртон, Павел Маслов, Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Алекс Крал, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

В заявку на игру не вошёл 29-летний Александр Кокорин, который перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но из-за травмы не сыграл ещё ни одного матча за новую команду.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа и начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Смолов включён в стартовый состав «Локомотива» на дерби со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить