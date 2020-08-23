Смолов включён в стартовый состав «Локомотива» на дерби со «Спартаком»

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Московский футбольный клуб «Локомотив» определился со стартовым составом команды на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Смолов включён в стартовый состав «Локомотива» на дерби со «Спартаком»
  • РИА Новости

С первых минут на поле стадиона «Открытие Арена» в составе гостевой команды выйдут Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Фёдор Смолов и Антонио Эдер.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа и начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что, по мнению Динияра Билялетдинова, «Спартак» и «Локомотив» будут играть в открытый футбол.

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