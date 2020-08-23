Смолов включён в стартовый состав «Локомотива» на дерби со «Спартаком»
- РИА Новости
С первых минут на поле стадиона «Открытие Арена» в составе гостевой команды выйдут Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Фёдор Смолов и Антонио Эдер.
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа и начнётся в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что, по мнению Динияра Билялетдинова, «Спартак» и «Локомотив» будут играть в открытый футбол.