Билялетдинов считает, что «Спартак» и «Локомотив» будут играть в открытый футбол

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России по футболу Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча московских клубов в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, что будет открытый и интересный футбол. Обе команды должны играть на победу и думать о том, как бы не отпустить далеко «Зенит» на старте чемпионата. Мне кажется, будет забито как минимум три гола. На старте сезона обе команды неплохо смотрятся в игре, матч должен получиться интересным», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Он отметил, что в предстоящем матче нет явного фаворита.

«На старте сезона пока рано делать какие-то выводы об игре команд. Но, безусловно, обеим командам надо побеждать, они претендуют на высокие места», — добавил экс-футболист.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа на «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Карасёв рассудит матч четвёртого тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив».