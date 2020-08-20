Карасёв рассудит матч четвёртого тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

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Стало известно, кто рассудит матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».
Карасёв рассудит матч четвёртого тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив»
  • globallookpress.com

Как сообщается на сайте РПЛ, главным арбитром назначен Сергей Карасёв.

Помогать ему на боковых линиях будут Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе, а резервным рефери назначен Анатолий Жабченко.

За работу VAR будет отвечать Павел Кукуян.

Встреча состоится 23 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» опровергли информацию о том, что Кокорин пропустит ещё три игры.

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