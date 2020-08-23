Кашшаи прибыл на дерби «Спартак» — «Локомотив»

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прибыл на центральный матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив».
Кашшаи прибыл на дерби «Спартак» — «Локомотив»
  • © Depo Photos/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа на «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв. Его ассистентами станут Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе, а резервным рефери — Анатолий Жабченко. За работу VAR будут отвечать Павел Кукуян и Александр Богданов.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин не вошёл в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом».

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