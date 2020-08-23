Кашшаи прибыл на дерби «Спартак» — «Локомотив»
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Об этом сообщает «Чемпионат».
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа на «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 мск.
Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв. Его ассистентами станут Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе, а резервным рефери — Анатолий Жабченко. За работу VAR будут отвечать Павел Кукуян и Александр Богданов.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин не вошёл в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом».